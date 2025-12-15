Terminó el Curso de Formación Política del ICP con más de 5.000 participantes

El Instituto de Capacitación Política (ICP) culminó una nueva edición de su Curso de Formación Política, una iniciativa promovida desde hace años por el intendente de La Plata, Julio Alak, que cuenta con el gobernador bonaerense Axel Kicillof entre las principales figuras de su reconocido cuerpo docente.

Durante las clases, que se desarrollaron a lo largo de 16 encuentros, se superaron los 5.000 inscriptos de las 24 provincias argentinas. El alcance se amplió, además, con cerca de una decena de estudiantes del extranjero, reafirmando el interés que despiertan estos ámbitos y consolidando el curso como el único abierto y federal de gran envergadura.

“Este año logramos desarrollar una propuesta de alto nivel académico, con un plantel docente destacadísimo, que combinó teoría, análisis y experiencia en gestión pública”, expresó el presidente del ICP, Sebastián Tangorra, y agregó: “Tuvimos una enorme convocatoria; es evidente que estos espacios de estudio y debate sobre la realidad política del país y el contexto internacional son muy necesarios”.

ALCANCE FEDERAL

Participaron de la propuesta docentes y referentes de reconocido prestigio, además del gobernador Kicillof, el propio intendente Alak, las ministras provinciales Estela Díaz (Mujeres y diversidad) y Silvina Batakis (Hábitat) y el exministro y actual presidente de la CICPBA, Roberto Salvarezza.

También formaron parte del curso del ICP otros expertos y figuras de referencia como Luis Alberto Quevedo, Fortunato Mallimaci, Ricardo Aronskind, Inti Bonomo, Natalia Aruguete, Hernán Brienza, Jorge Elbaum, Telma Luzzani y Carlos Raimundi.

Vale destacar que la iniciativa fue diseñada como un espacio respetuoso y rico de debate e intercambio de ideas orientado a personas con vocación transformadora. La diversidad de estudiantes de todos los rincones del país mostró su carácter federal y ratificó la necesidad de fortalecer la democracia con educación y participación ciudadana.

Con modalidad flexible, permitió cursar el trayecto completo o elegir módulos según intereses y tiempos. La cursada se ofreció de manera abierta y gratuita, con opción presencial en La Plata y virtual desde todo el país, facilitando el acceso a quienes viven lejos de los centros urbanos a través del sitio icpweb.ar donde quedan grabadas las clases y se pueden abordar en modalidad sincrónica.

En noviembre, el curso sumó además un seminario especial dedicado a reflexionar sobre el nuevo escenario político argentino y latinoamericano frente al avance de las derechas. Ese tramo, que completó el recorrido, consolidó al ICP como un ámbito de encuentro y formación que convoca, dialoga y construye mirada colectiva para el tiempo que viene.