Terminó el Curso de Formación Política del ICP con más de 5.000 participantes

El extenso y duro comunicado de la AFA contra el Gobierno tras la denuncia en Conmebol
El extenso y duro comunicado de la AFA contra el Gobierno tras la denuncia en Conmebol
Reforma laboral: el Gobierno intensifica las gestiones pero no convocará a los gobernadores kirchneristas
Estudiantes en modo Copa Libertadores 2026: en qué bombo está, cuándo son los sorteos y más
Giuliana, su cumple de 15 y un festejo viral: "Soy la primera chica trans en La Plata que hizo su fiesta"
VIDEO. Despedida "tumbera" en el Cementerio de La Plata: "cortes" de motos y ruido infernal
Araceli González defendió la reforma laboral de Milei: qué pyme tiene
La continuidad de Zaniratto y la vuelta de Nacho, decisiones clave que debe tomar Gimnasia esta semana
Promociones con precios increíbles para los suscriptores de EL DIA
Argentina ya no es lo que era para las firmas internacionales de supermercados
El mega proyecto de OpenIA en Argentina: el impacto y el mapa de los data center
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
Viaje de terror en La Plata: denuncian por abuso a un chofer de app
ARCA actualizó las escalas del monotributo: cómo quedó cada categoría
Uno por uno, todos los ganadores del Martín Fierro del Streaming
Los médicos de La Plata levantaron el corte de servicio al IOMA
Debuta el nuevo Concejo local para autorizar la licencia estival de Alak
Así fue el tiroteo en Australia que causó 16 muertos y por lo que Australia endurecerá su legislación
Títulos secos, con tasas negativas en los plazos fijos y la búsqueda de reservas
VIDEO. La noche se volvió una amenaza en barrios golpeados por el delito
Cartonazo por $4.000.000 y línea por $300.000: controlá los números de hoy
Encontraron sin vida al director de cine Rob Reiner y a su esposa: sospechan de su hijo
Viajar en micro en La Plata, la odisea en modo verano: cambios de horarios y baja frecuencia
Botón antipánico “segmentado” del plan de seguridad en La Plata: qué es y quiénes podrán utilizar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Instituto de Capacitación Política (ICP) culminó una nueva edición de su Curso de Formación Política, una iniciativa promovida desde hace años por el intendente de La Plata, Julio Alak, que cuenta con el gobernador bonaerense Axel Kicillof entre las principales figuras de su reconocido cuerpo docente.
Durante las clases, que se desarrollaron a lo largo de 16 encuentros, se superaron los 5.000 inscriptos de las 24 provincias argentinas. El alcance se amplió, además, con cerca de una decena de estudiantes del extranjero, reafirmando el interés que despiertan estos ámbitos y consolidando el curso como el único abierto y federal de gran envergadura.
“Este año logramos desarrollar una propuesta de alto nivel académico, con un plantel docente destacadísimo, que combinó teoría, análisis y experiencia en gestión pública”, expresó el presidente del ICP, Sebastián Tangorra, y agregó: “Tuvimos una enorme convocatoria; es evidente que estos espacios de estudio y debate sobre la realidad política del país y el contexto internacional son muy necesarios”.
Participaron de la propuesta docentes y referentes de reconocido prestigio, además del gobernador Kicillof, el propio intendente Alak, las ministras provinciales Estela Díaz (Mujeres y diversidad) y Silvina Batakis (Hábitat) y el exministro y actual presidente de la CICPBA, Roberto Salvarezza.
También formaron parte del curso del ICP otros expertos y figuras de referencia como Luis Alberto Quevedo, Fortunato Mallimaci, Ricardo Aronskind, Inti Bonomo, Natalia Aruguete, Hernán Brienza, Jorge Elbaum, Telma Luzzani y Carlos Raimundi.
Vale destacar que la iniciativa fue diseñada como un espacio respetuoso y rico de debate e intercambio de ideas orientado a personas con vocación transformadora. La diversidad de estudiantes de todos los rincones del país mostró su carácter federal y ratificó la necesidad de fortalecer la democracia con educación y participación ciudadana.
LE PUEDE INTERESAR
Reforma laboral: el Gobierno intensifica las gestiones pero no convocará a los gobernadores kirchneristas
LE PUEDE INTERESAR
Provincia garantizó el pago del aguinaldo y le puso fecha
Con modalidad flexible, permitió cursar el trayecto completo o elegir módulos según intereses y tiempos. La cursada se ofreció de manera abierta y gratuita, con opción presencial en La Plata y virtual desde todo el país, facilitando el acceso a quienes viven lejos de los centros urbanos a través del sitio icpweb.ar donde quedan grabadas las clases y se pueden abordar en modalidad sincrónica.
En noviembre, el curso sumó además un seminario especial dedicado a reflexionar sobre el nuevo escenario político argentino y latinoamericano frente al avance de las derechas. Ese tramo, que completó el recorrido, consolidó al ICP como un ámbito de encuentro y formación que convoca, dialoga y construye mirada colectiva para el tiempo que viene.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí