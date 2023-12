Oficializaron la designación del presidente del Banco Central y al directorio

El Gobierno designó hoy a través de cuatro decretos publicados en el Boletín Oficial al nuevo presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y a parte de su directorio, además de los secretarios de Energía y de Finanzas del ministerio de Economía.

Por intermedio del Decreto 19/2023 se concretó la designación “en comisión” del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que deberá ser confirmado por el Congreso, para completar un período de ley que vencerá el 23 de setiembre de 2028.

Además, el Decreto 14/2023 puso en funciones al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el Decreto 15/2023 hizo lo propio con el de Finanzas, Pablo Quirno.

En otro orden, se designaron varios miembros del directorio del Banco Central: vicepresidente, Vladimiro Werning, directores Alejandro Lew, Marcelo Griffi, Agustín Pesce y Juan Curutchet.

En tanto, por medio del Decreto 18/2023 se aceptaron las renuncias al ahora ex presidente de la autoridad monetaria, Miguel Pesce, al ex vicepresidente Sergio Woyecheszen, y a los ex directores Claudio Golonbek, Zenón Biagosch, Lisandro Cleri, Jorge Carrera, Eduardo Hecker, Pablo Carreras y Agustín D´Attellis, y al ex síndico adjunto Waldo Farías.