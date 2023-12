María Lis Calderón García: la mejor pelotari de Argentina entre el bullying y la maternidad

La paleta es un deporte que desde sus orígenes está identificado con el machismo. Las mujeres fueron relegadas. A tal punto que hoy en día todavía existe un club en la ciudad de Buenos Aires que les tiene restringido el ingreso a las instalaciones para presenciar un partido.

A pesar de esto, la paleta se ha ido aggiornando con el paso del tiempo y en definitiva le fue abriendo el camino a las mujeres. Una de las pioneras para que hoy eso se convierta en una realidad es María Lis Calderón García, la mejor pelotari argentina de la historia y reconocida también a nivel mundial.

Desde muy chica, María Lis se dedicó a la práctica del deporte. A lo largo de una década, entre los 8 y los 18 años, comenzó jugando al Pádel, pero como su papá fue pelotari de toda la vida le interesó incursionar en la paleta pese a todos los contratiempos que tenían las mujeres.

Para María Lis no fue fácil. Ya que recién pudo ingresar a una cancha para observar jugar a su padre a los 20 años por toda esta controversia con las mujeres. Fue en el Club La Protectora, en el centro de nuestra ciudad, donde funcionaba una escuelita y recibió una invitación para empezar a practicar.

En aquel tiempo, María Lis sufrió “bullying”, porque no era bien vista que una mujer juegue a la Paleta, pero esa joven perseveró y lo consiguió. “Creo que lo que me jugó a favor es el hecho de no tomármelo de manera personal, sino que era con las mujeres, ya que no había nadie que lo practicara y tampoco a diferencia de otros deportes participaba como espectadora”, remarcó García Calderón.

María Lis García Calderón con su hija, Hilaria, en la redacción / Roberto Acosta

Al respecto, María Lis agregó que “al margen de la mujer tampoco había un espacio para compartir con la familia. No fui rechazada en ninguno de los clubes, aunque me facilitó que mi papá fue pelotari, pero me costó mucho tiempo que hombres quisieran compartir una cancha conmigo, sino que lo pude hacer con aquellos que no venían del palo de la Paleta”.

En otro tramo de la charla, la pelotari platense admitió que “ahora con el tiempo entiendo, porque estos hombres mayores que ofrecieron más resistencia jugaron toda la vida acostumbrados a que la Paleta dentro de este contexto; aunque con el paso del tiempo con esas mismas personas hoy comparto muchas cosas y me agasajan por mis logros”.

En el 2010. María Lis García Calderón fue convocada para el seleccionado argentino para participar del Campeonato Mundial, organizado por la Federación Internacional de Pelota Vasca, que tuvo como sede la ciudad francesa de Pau y ahí la platense ganó una medalla de bronce.

En los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, María Lis, que se desempeña en la posición de zaguera en la especialidad de trinquete consiguió la medalla dorada junto a Verónica Stele; mientras Lima 2019 y Santiago 2023 obtuvo la presea en pareja con Cynthia Pinto.

Después de consagrarse campeona en los Panamericanos, María Lis tenía la idea de abandonar la práctica de la Pelota para tener en ese momento como proyecto de su vida, la maternidad.

El 17 de octubre de 2021, María Lis se convirtió en mamá de Hilaria, pero estando embarazada ya palpitaba que iba a seguir jugando y así tuvo la satisfacción de que su hija la pueda ver tricampeona panamericana en Santiago.

A los 39 años hay García Calderón para rato e invitó a otras mujeres para jugar a la Paleta. “Me pueden escribir a mi Instagram: @marialisgc”, afirmó la platense que acaba de recibir un importante reconocimiento de parte de la Comité Olímpico Argentino (COA).