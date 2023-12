Respuesta contundente de Roberto García Moritán respecto de los celos de Pampita

Así es. Cuatro años después de haber dado el sí y con una hija en común, Roberto García Moritán y Pampita se vieron envueltos por primera vez en rumores de crisis.

Resulta ser que, este año, mientras Moritán estuvo en plena campaña electoral, se dijo que los celos de ella estaban desgastando la relación. Asimismo, se dijo que, después del "fallido" de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro, él habría puesto el grito en el cielo.

Lo cierto es que los dos salieron a desmentir esos rumores y se mostraron juntos y enamorados en cuanto evento fueron convocados. Pasada la época más álgida de su agenda política y tras jurar como ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, Moritán confesó que su relación con Pampita está mejor que nunca.

Y además agregó: "No somos celosos y no podría estar con alguien que lo fuera. Creo que ella tampoco. Además nosotros nos ocupamos de no dar margen para eso, de darle al otro la seguridad total para que no sienta celos de ningún tipo".

Vale destacar que empezaron a salir a principios del 2019 y tres meses después, Moritán le pedía casamiento en una playa paradisíaca.

Así, en noviembre de ese año se casaron y en julio del 2021 llegó Anita, la primera hija en común.