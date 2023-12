Las redes reaccionaron ante la traductora de lenguaje de señas de Milei: "Un cómic"

En medio de la cadena nacional brindada por el flamante presidente Javier Milei de este miércoles, donde dio a conocer solo algunas de las nuevas medidas que impulsa su Gobierno, las redes reaccionaron a la particular traductora de lenguaje de señas que se hizo presente durante el video.

Debido a sus gesticulaciones permanentes y su particular corte de pelo. los usuarios de "X" se expresaron, con algún tono despectivo y algunos, tomándoselo con mucha gracia.

"No puedo parar de mirarla", "tremendo, un cómic", "es genial", "no podría haberlo hecho mejor", "no puedo dejar de mirar sus expresiones", "el flequillo me hace pensar", fueron solo algunas de las reacciones que brindó la red social.