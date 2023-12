Ya protestan en la rotonda de 32 y 120, pero el protocolo antipiquete sólo se activó en CABA

En medio de un paro que este viernes llevan a cabo los empleados estatales de la Provincia de Buenos Aires enrolados en ATE, en contra del “decretazo” anunciado por el presidente Javier Milei, en la rotonda de la subida de la Autopista La Plata-Buenos Aires ya empiezan a movilizarse manifestantes en el marco de una jornada nacional de lucha convocada por ese gremio y la CTA Autónoma Nacional.

Desde las 10 se comenzaron a ver cerca de la subida de la autovía varias personas con banderas, que se aprestaban a dar inicio a la protesta, que se espera tome fuerza recién a las 11. Según precisaron, no cortarán el tránsito.

En ese sentido, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo esta mañana que en territorio de la Ciudad de Buenos Aires ya activaron el protocolo anti-piquetes a las 4, con el objetivo de evitar cortes en la Panamericana, en el Puente Pueyrredón, en el Congreso y en Casa Rosada. “Ahora vamos a trabajar en el Comando Conjunto, estaremos todos juntos allí y consideramos que esta decisión de que haya orden y libertad se debe respetar siempre”, indicó la funcionaria.

Cabe destacar que la conformación del Comando Unificado Urbano de CABA fue oficializada este viernes en el Boletín Oficial (resolución 947/2023) y tiene como objetivo de “ejecutar tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano para el ejido de los territorios federales”. El mismo lo conforman representantes de fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad.

Bullrich, ante la prensa, aseguró que la Policía Bonaerense también tiene las puertas abiertas para integrarse y sumarse al protocolo antipiquete.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que los estatales desafiarán ese protocolo impuesto por Bullrich y dijo que “no vamos a aceptar la aplicación”. Es por eso que sed espera que haya tensión nuevamente en los sitios porteños donde se esperan manifestaciones.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el gremialista dijo: “Hoy los estatales nos movilizamos y no vamos a aceptar la aplicación del protocolo de Bullrich. Hacemos responsables al Gobierno nacional de Milei y al Gobierno de la Ciudad de Macri si hay represión o por cualquier otro hecho que hubiera que lamentar. Lucha no es delito!”.

El protocolo antipiquete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se puso en marcha por primera vez este miércoles, cuando organizaciones piqueteras fueron hacia Plaza de Mayo.

El paro de ATE en Provincia

Tal como se informó, la Asociación de Trabajadores Estatales decidió convocar a un paro en todo el territorio bonaerense para hoy en protesta contra el DNU anunciado por el presidente. La medida de fuerza será la primera en importancia de los gremios que representan a empleados públicos contra el paquete de medidas que buscan desregular la economía y plantea una profunda reforma laboral que incluye restricciones al derecho a huelga a partir de la declaración de actividades esenciales como la educación o la salud.

La protesta convocada ayer se enmarca en la jornada nacional de lucha convocada por ATE y la CTA Autónoma Nacional, precisaron desde el gremio bonaerense que conduce Claudio Arévalo. En un comunicado se informó que "el órgano compuesto por los secretarios generales de las 61 seccionales, la presidenta del centro de jubilados y el secretariado provincial definió convocar a paro provincial el día viernes 22 de diciembre contra el decretazo anunciado por Milei, en el marco de la jornada nacional de lucha convocada por ATE y nuestra CTA Autónoma Nacional". Y detallaron que "la medida de fuerza contará con acciones regionales en todo el territorio bonaerense en el marco de la más amplia unidad del campo popular".

En forma paralela, la Asociación Bancaria reunió ayer a sus dirigentes y facultó a su conducción a disponen medidas de protesta contra las medidas del Gobierno.