“Es falso cuando dicen que hay un impuestazo”

El asesor del presidente Javier Milei y arquitecto del DNU, Federico Sturzenegger, negó que detrás de las medidas del Gobierno haya un “impuestazo” y criticó la postura de la CGT.

“Cuando dicen que hay un impuestazo, es falso, hay una sustitución del impuesto. Estas son las falacias que al kirchnerismo le sirvió para dejarnos esta inflación”, señaló Sturzenegger y añadió: “Hay una falacia muy grande ¿El gasto de dónde se financia?, del Banco Central. La inflación es un impuesto”.

Además, el asesor sostuvo que con el DNU “no se va a afectar ningún derecho. En trabajo hay una gran informalidad. Tenemos una extraordinaria industria del juicio. Apuntamos a esa industria”.

En esa línea adelantó que “ahora va a venir un paquete mucho más grande que vamos a llevar al Congreso. Argentina tiene muchos problemas, no termina en el DNU”.

Por otro lado, para cerrar, analizó la postura de la CGT y aseveró: “Verla a la CGT cuando va a marchar a la Corte Suprema me da bronca, me pregunto: ¿Por qué no marcharon cuando Alberto Fernández encerró a los niños durante la pandemia por DNU?”.