Ni una “feta” de piedad: asalto y terror en una fiambrería céntrica

“La venimos remando en dulce de leche, con proveedores que nos vienen todas las semanas con aumentos de precios y tratando de subírselos lo menos posible a los clientes. Y encima nos vinieron a robar lo poco que podemos recaudar”, le dijo ayer a EL DIA una de las dos dueñas de una fiambrería cercana a Plaza Italia.

Con gestos que denotaban fastidio e impotencia, la comerciante en cuestión, Natalia Trejo (49), se refirió así al que se convirtió en el único hecho de inseguridad que registra ese local, de razón social “Fetas”, en los apenas cuatro meses que lleva funcionando en 44 entre 8 y 9.

Sobre el lamentable episodio, informó que “se produjo a las 9 menos diez de la noche del viernes, cuando se encontraba solamente mi hermana, que es mi socia, y cuando a mí me faltaban nada más que cinco minutos para llegar acá para que cerremos juntas a las 21”.

“SÓLO SE LES VEÍAN LOS OJOS”

De acuerdo a lo que tras el asalto le hizo saber su hermana, “estos dos ladrones eran jóvenes, aunque no les pudo calcular bien las edades porque tenían sus rostros cubiertos. Sólo se les veían los ojos”.

En cambio, la víctima que padeció presencialmente el atraco pudo advertir que ambos hampones llegaron hasta la vereda de la fiambrería a bordo de una moto.

“Pero lo hicieron despaciosamente, a lo mejor ya con el motor apagado y llevándola unos metros así hasta dejarla estacionada frente a nuestro comercio”, consignó luego Natalia.

Cuando se le preguntó si los delincuentes estaban armados, respondió que “no mostraron ninguna, pero mi hermana logró igual ver que uno de estos ladrones tenía un arma de fuego en la cintura”.

Los autores de este asalto, apenas ingresaron al negocio, se movieron rápidamente para conseguir su propósito de alzarse con el dinero que había en la caja registradora y enseguida darse a la fuga.

En tal sentido, la mujer indicó que “de inmediato le hicieron saber que habían ido a robar y pasaron del otro lado del mostrador. Uno de ellos se encargó de vigilar a mi hermana y el otro abrió bruscamente la caja registradora para sacar todos los billetes”.

“NO SALGAS O TE MATAMOS”

Ni bien quien estaba al frente de la fiambrería al momento del atraco supo que los sospechosos que ocultaban sus rostros no eran precisamente clientes, “comenzó a desesperarse y sintió un impulso de escapar a la calle o al menos dirigirse enseguida a la planta alta del local”.

Uno de los asaltantes, quien portaba el arma de fuego en la cintura, intuyó la intención de la comerciante y no dudó en lanzarle una advertencia que la paralizó de miedo.

Al respecto, Natalia reveló que “el ladrón le dijo a mi hermana `quedate quieta, no salgas o te matamos´, por lo que ella no tuvo más alternativa que hacerle caso para no poner en riesgo su vida”.

Cuando se le pidió conocer las pertenencias sustraídas por esos sujetos, una de las propietarias de “Feta” detalló que “robaron la recaudación de ese día, cuyo monto no puedo precisar, así como también una tablet, un celular del negocio, su cartera y documentación personal”.

“También estos pibes quisieron robarle su propio celular, pero fue en lo único que resistió entregarles, así que no se los dio”, añadió Natalia.

Asimismo, citó que además de lamentar que los delincuentes se apoderaran del botín antes mencionado, “también se rompieron unos frascos con berenjena y alcauciles en escabeche, que estaban al lado de la caja registradora. Pero creo que fue más que nada por la manera poco sutil para abrir la caja registradora”.

Por último, Natalia aludió a que “el asalto no duró más que un minuto, pero resultó suficiente para hacerle vivir a mi hermana un muy mal momento. Fue el primero desde que abrimos en agosto y espero que sea el último”. De los motochorros, por ahora no hay rastros.