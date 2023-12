Más “perrhijos” y menos bebés Los jóvenes y sus mascotas, los nuevos núcleos familiares

Los resultados definitivos del censo 2022 confirmaron una tendencia que distintos especialistas ya habían advertido: el descenso en la tasa de natalidad es una realidad. En los últimos años no solo hubo menos nacimientos que en la década anterior sino que tampoco llegaron a cumplir con las expectativas previstas en las proyecciones.

El mayor acceso a métodos anticonceptivos que permiten planificar de otra manera los proyectos familiares es uno de los tantos factores con los cuales se puede explicar la caída de nacimientos en el país. Los cambios sociales y culturales o la incertidumbre acerca del futuro que genera la situación económica son otros de los argumentos de los jóvenes para posponer los planes de paternidad.

Pero lo que no se debe obviar es que la caída de la natalidad y la disminución de la población infantil llegó de la mano otro fenómeno muy característicos en estos tiempos: la inclusión de las mascotas dentro del núcleo familiar como un miembro más.

Una encuesta realizada por la consultora Voices arrojó que 8 de cada 10 argentinos tienen mascotas, cifra que creció constantemente en los últimos años ya que si se tiene en cuenta el mismo relevamiento en 2018 solo el 60% de los encuestados tenían al menos una mascota, en 2020 el 70% y ahora 2023 el 79%.

En la ciudad de Buenos Aires esta tendencia puede observarse con claridad. Según la última Encuesta Anual de Hogares, en CABA hay 861.852 mascotas (entre perros y gatos) mientras que el último censo determinó que solo viven 124.020 niños menores de 5 años. Es decir que en los hogares porteños hay más animales que chicos.

Si bien en La Plata no existe un relevamiento que haya determinado el número exacto de mascotas, los especialistas sostuvieron que se observa un escenario similar.

“Si, son cada vez más los jóvenes que optan por adoptar mascotas antes que tener hijos, se nota en los consultorios”, manifestó al respecto Jorge Burballa, veterinario de amplia trayectoria en la Ciudad. Pero además el veterinario destacó una particularidad que denota la importancia que tienen tanto perros y gatos dentro de las familias y es “la conciencia y la responsabilidad de la gente. Los traen a consultas, a vacunarlos, a revisarlos, se ocupan realmente de que estén bien y eso es algo nuevo, antes no pasaba”.

Esta mayor toma de conciencia entre los dueños también se vio reflejada en la encuesta de Voices, según la cual hay una “tendencia consolidada de la adopción de mascotas” por sobre las compra, una práctica fuertemente repudiada por los proteccionistas y en los últimos años por la población en general. Esto se tradujo en que el 97% de los dueños de gatos y el 90% de los dueños de los perros consultados en el estudio aseguraron haber adoptado a sus mascotas.

Los platenses y sus “perrhijos”

Natalia tiene 30 años, convive con su pareja desde hace años, no tiene hijos y no planea tenerlos. Lo que si tiene son dos perras, Juana y Oliva, quienes son el corazón del hogar. “Toda la vida tuve mis perros, desde chica. A Juana la adopté hace 10 años, me la dio una rescatista que la sacó de un tipo que la usaba para tener crías y como ya era grande para tener o no se quería preñar la maltrataba, por eso lo primero que hice cuando la adopté fue castrarla”.

“Desde el principio sentí que tenía mucho miedo de la gente, ahora es una perra completamente distinta” señaló la mujer y añadió: “Al instante nos encariñamos y ella dormía conmigo hasta que ya no entró más en la cama. No es un animal, es mi hija”.

“Es mi hija”, esa aseveración sin ningún tipo de titubeos se escucha cada vez más entre los jóvenes. Tal como se mencionó los motivos por los que no tienen hijos son muchos, algunos pueden alegar a la falta de deseo, otros a las dificultades del presente económico o también están aquellos que priorizan crecer profesionalmente y postergar la familia para el futuro. Pero sin importar la razón todos coinciden en lo mismo, los perros y los gatos son sus hijos.

Este aspecto fue abordado por la encuesta de Voices, donde se encontraron con que el 80% de las personas “afirmaron que su mascota es como un hijo, destacando la profundización de los lazos afectivos y la evolución de la relación con las mascotas en la era moderna. Sube aún más esta afirmación entre mujeres, los jóvenes, quienes tienen trabajo remoto”. Un dato que no es menor es que esto no cambia en los casos de aquellas personas que sí son padres ya que muchos “mencionaron que decidieron sumar un perro o un gato a su hogar en el momento en el que decidieron no tener más hijos” y estos son “los más propensos a asignarles un rol de hijo, el ‘menor de los hijos’”.

“Toda mi familia es así con los perros”, aseguró Natalia sobre el rol fundamental que ocupa Juana en su vida y detalló: “Mis hermanos se dirige a ella como ‘la sobrina’, incluso mis propios sobrinos vienen a casa a visitar a la perra, es una parte más de la familia”.

Es tal el amor que siente por su mascota que reconoció: “No puedo pensar en mi vida sin Juana, ha sido tema de conversación en terapia el hecho de pensar que se va a morir en algún momento, no por no poder entender la muerte como un ciclo de vida sino por el dolor que me genera a mí pensar en eso. Se manda mil cagadas todo el tiempo, pero la veo y se me ilumina la cara. No hay nada que me guste más en el mundo que jugar juntas, no sé que haría sin ella”.

Amelia llegó a la casa de Ailín hace tres años y en muy poco tiempo se convirtió en una pieza fundamental de su vida. “La adopté en agosto del 2020, plena pandemia. Hacía mucho que venía pensando en adoptar un perro pero no me animaba porque como viajaba seguido para mi pueblo no sabía si iba a poder”, contó la joven, una de las tantas personas del interior que llegó a La Plata para estudiar derecho.

“Estoy muy feliz de tener a Vaini, mi vida con ella es más divertida”

Natasha, 28 años

“En un momento, en medio de las restricciones de la pandemia tuve que volver a La Plata porque mi trabajo volvía a ser presencial, ahí lo primero que hice fue transitar un perro. A la semana, ni bien se lo llevaron me decidí y adopté a Amelia, estaba todo cerrado no se podía viajar a ningún lado así que eso ya no era un inconveniente”, indicó la estudiante de 28 años.

Al igual que Natalia, Ailín aseveró sin rodeos que “para mi es como una hija” y si bien “implica un montón de responsabilidades, no me molestan en lo absoluto, porque no me pesan para nada. A veces me pasa que voy a algún lado y pienso ‘qué estará haciendo Amelia sola en casa’ e inmediatamente me dan ganas de volverme con ella”.

El que tienen es un vínculo de ida y vuelta, ya que así como ella la arropó, le dio cariño y un hogar, Amelia por su parte la ayudo en muchos aspectos. “Yo ya no me imagino mi vida sin mi perra, me ayudo a distraerme porque a veces me encierro mucho cuando estudio, a tener ganas de estar en La Plata porque tengo una rutina que arme con ella y sobre todo a lo que más me ayudo fue a conocer gente, porque es muy sociable y gracias a ella conocí amigos en la plaza, un grupo re lindo que se formó primero por los perros y ahora es extraperros”, relató.

“Es una perra muy simpática, en la calle todo el mundo la saluda” dice orgullosa su “mamá” y esta simpatía la llevó a hacerle un Instagram. “La mayoría de los seguidores que tiene en su cuenta ‘galgaamelia’ son personas que no conocemos, hay gente que le escribe que no sabemos quienes son, algunos ni siquiera son argentinos, pero siempre le comentan, le ponen ‘hola Amelia ¿cómo andas?’ o ‘que hermosa sos’. Cosas de ese estilo, la gente se pone como loca con los perros. La verdad es que me da risa, me divierto mucho”, cerró la joven.

Natasha tiene 28 años, tampoco tiene hijos pero sí una perra llamada Vainilla a la que adoptó en abril del 2022 “porque me sentía muy sola y quería una compañera”, afirmó la joven. En un poco más de un año y medio “Vaini” se compró su corazón y le brindó mucho más que compañía.

“Ya es parte de mi familia, ocupa un rol fundamental y esta dentro de mis prioridades”, sostuvo Natasha y completó: “La siento como una compañera incondicional y la cuido como a una hija”.

Ninguna de las “madres” de estas perras desconoce que el tiempo que les demanda cuidarlas y la responsabilidad que esto implica, sin embargo esto no les molesta. En ese sentido, Natasha indicó que tuvo “que cambiar muchos hábitos, desde el momento que la adopte pero sabía que esto iba a pasar y estaba segura del compromiso que iba a asumir. Creo que todo esto ella me lo retribuye con el amor incondicional que recibo de su parte, con el giro de 180 grados que generó en mi vida”.

Cariño, amor, cuidados y atención es todo lo que le brindan las chicas a sus mascotas quienes se lo re retribuyen de la mejor manera, dándoles amor a su vida. Todo esto fue sintetizado por Natasha quien concluyó: “Estoy muy feliz de tener a Vaini, mi vida con ella es más divertida. Los días libres los planifico con ella incluida. Me cuesta mucho imaginarme sin su compañía”.