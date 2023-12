"¡Estoy desesperada!": el drama de Lola Latorre en Punta del Este y el pedido de Yanina tras un asalto

La influencer Lola Latorre fue víctima de un robo en la vivienda donde se aloja en Punta del Este y contó los detalles de la traumática situación en redes sociales.

La hija de Yanina y Diego Latorre se encuentra de vacaciones junto a su novio y la familia de él y según relató, los ladrones ingresaron al lugar en horas de la madrugada y se llevaron varias de sus pertenencias.

“Ayer a la madrugada nos entraron a robar y se llevaron un bolso mío con todas mis carteras de mucho valor, mi computadoras que uso para laburar y estudiar, anteojos de sol de mi cápsula con los que tenía que generar contenido y algunos cinturones”, contó en sus historias de Instagram.

Respecto a la situación de inseguridad, afirmó que no es la primera vez que ocurre por el lugar en el que está hospedada: “Entraron por la ventana. Aviso para que la gente que está por la zona que ya hubo seis de estos robos. Tengan cuidado que hay muchos hdp dando vueltas”.

El hecho fue calificado como un “hurto” a una casa de familia, y el episodio –según la denuncia- ocurrió entre el jueves por la noche y la madrugada del viernes. “Entre las 21.45 y las 3″, indicaron, sobre la calle José Ignacio y Delfines, en La Juanita, que es una suerte de extensión de José Ignacio.

“Por orden del Centro de Comando Unificado (CCU) –un servicio de la Policía Nacional- un móvil concurrió al lugar del hecho por hurto”, se detalló, y precisó: “Se entrevistó a la víctima, que manifestó que extraños habían ingresado y hurtado en la finca que se encuentra alquilando”.

El pedido de Yanina Latorre por su hija Lola

“Lolita de mi corazón, no te preocupes. Lo material se recupera, lástima que haya gente que arruine las vacaciones”. Y en el mismo sentido, reveló el diálogo que mantuvo con la joven. “¡Qué fin de año del orto! Que me llame mi hija llorando desesperada que se quiera volver. Y yo estoy amargadísima, porque estoy lejísimos. Ella me pide perdón a mí como si hubiera hecho algo. Y a mí me da pena por todo el esfuerzo que hizo hasta llegar hasta aca”, señaló.

Horas después, Yanina Latorre dio más información del caso, y contó que el abogado penalista Fernando Burlando se había involucrado. “Se está ocupando de todo en Punta del Este”, dijo, e indicó: “Parece que es el sexto robo en la zona de José Ignacio, aprovechan cuando la gente sale a comer y entran en las casas”.

Latorre aseguró que “la Policía y el fiscal se están ocupando”. “Están laburando a full y vamos a ver si la gente de José Ignacio ayuda a Lola y a los que fueron asaltados para que esto deje de pasar”, dijo, y protestó: “A ver si ponen cámaras, más policías. Los argentinos van a Uruguay en el verano, está buenísimo para ustedes, pero también está buenísimo que no pasen estas cosas”.