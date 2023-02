Repitencia: el debate no se apaga y está en la agenda en Uruguay

El debate en torno a la repitencia, lejos de ser un patrimonio del sistema educativo bonaerense o una creación reciente, también forma parte de la agenda educativa de Uruguay, donde se disponen a retocar ese concepto con un esquema flexible en el que hay una especie de tope cada dos años.

Las posturas entorno a la flexibilización o eliminación del criterio actual, que permite hasta dos materias no aprobadas (sobre 13) para pasar de año, se encendieron una vez que la cartera educativa avanzó con un proyecto de evaluación en el que se bajan las barreras tradicionales. Si bien no se dieron detalles, los trazos que se conocieron se acercan al sistema de correlatividades usado en la formación universitaria. Se mira en ese caso, materia por materia y si bien habría límites, al repetir no se cursaría lo que ya se aprobó. Ahora, quien repite de año tiene que volver a estudiar lo que ya había aprobado.

La revisión del método de aprobación ya estuvo en agenda durante la gestión del gobierno anterior. En 2017, se anunciaba desde la Provincia y a Nación, la puesta en marcha de un plan más ambicioso. Incluía, menos asignaturas y más carga horaria en las fundamentales; fin de la repitencia clásica: ya no se recursarían todas las materias por llevarse dos previas; los profesores darían clase en un solo colegio. Todo eso, formaba parte de un anuncio conjunto para el corto, mediano y largo plazo, a partir de 2018.

En términos similares, esta semana también se habló en la Dirección General de Cultura y Educación de crear agrupamientos de materias afines (por ejemplo, Física, Química y Biología pasarían a una misma área). A la vez, para ayudar a quienes van sumando esas áreas sin aprobar, habría periodos de refuerzo. El gobernador, Axel Kicillof, mencionó anteayer que ese nuevo sistema que impulsa, pero decidió posponer, requiere más esfuerzo y más horas. Entonces, mencionó la creación de clases a contraturno.

Receta uruguaya

De todo esto, en el último tiempo también se habla del otro lado del Río de La Plata. Uruguay aplicará desde marzo a una reforma educativa que, además de ir a un modelo de primaria de 9 años, con un secundario de dos y un nivel técnico profesional (UTU), cambia el concepto de la repitencia.

Se explica en ese país que la repitencia no desaparece pero se amplía el tiempo de evaluación. Tanto en Primaria como en Media. Eso, fijando paradas cada dos años: podrán no promocionar en segundo, cuarto y sexto de escuela básica; octavo y noveno de secundaria, y UTU.

Así las cosas, de primer grado hay pase directo a segundo, pero para seguir a tercero hay que conseguir la calificación de aceptable. De otro modo, se repite. En adelante, hay pasaje seguro a tercero y quinto, pero en cuarto y sexto se pedirá la nota mínima aceptable para seguir.

La Dirección General de Cultura y Educación se disponía avanzar con los cambios en estos días. Estaba previsto que el plan se apruebe en el Consejo General de Cultura y Educación, un organismo multisectorial de esa cartera, con representación de la oposición en la Legislatura y los gremios educativos.

Al trascender un documento de la iniciativa se planteó un debate de alcance nacional, con voces de la política y de educadores. El revuelo cayó mal y el Gobernador resolvió quitarlo del tratamiento hasta el año próximo. La decisión se acompañó de quejas contra las críticas.

Ayer, el director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, volvió a hablar de la iniciativa. Ratificó que no se implementará en el ciclo lectivo 2023.

Más estado

“Junto con pedir más esfuerzo a los pibes y más asistencia, tenemos que poner más Estado porque hay sectores que lo necesitan”, argumentó el funcionario provincial en declaraciones a la prensa.

Asimismo, aclaró: “No iba a ser implementada a partir de marzo. Son medidas que tienen mucho arraigo en la escuela, necesitan mucha discusión”.

Para Sileoni la reforma entró en el “debate electoral”, tras las críticas de la oposición, por lo que propuso continuar discutiendo con todos los sectores, en especial con docentes y directores de los establecimientos educativos.

A su parte, argumentó que el sistema de repitencia tiene más de 120 años de aplicación, y sostuvo que llegó a probarse científicamente que no es un método efectivo para el aprendizaje.

“La repitencia no hace que los estudiantes aprendan más. Nuestra actualización de la secundaria no habla sólo de la repitencia”, expresó.

“No es `siga, siga´”

“Es cierto lo que dicen algunos sectores, que no se trata sólo de dejar atrás la repitencia sino de proponerles a los estudiantes un camino significativo, de esfuerzo. No es siga, siga, y ‘quedate tranquilo que si permaneces en la escuela algún día te van a dar el título’”, aclaró.

En esa línea, el funcionario subrayó que lo trabajado por la Provincia apunta a que los estudiantes consigan el título a través de un camino de perseverancia y compromiso.

Por último, Sileoni reconoció que la deserción escolar es uno de los principales problemas en las instituciones educativas, y manifestó la centralidad de “acompañar a los chicos que tienen más discontinuidad y que estaban peor en la escuela”.

Para eso, informó que la administración de Kicillof contará con “una inversión de 7 mil millones de pesos de arranque, para este año, para poner profesores tutores que acompañen las trayectorias”.

Según datos del Gobierno, en el nivel que concentra 1.4 millón de estudiantes, repiten unos 140 mil por año. En tanto, 4 de cada 10 que inician, no terminan. Dos necesitan más tiempo que los seis años y dos dejan.