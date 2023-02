Karina Jelinek saludó a Flor Parise por el Día de los Enamorados

La modelo compartió una serie de imágenes íntimas y luego decidió eliminarlas por pedido de la mujer a quien define como su “compañera de vida”. Así, Karina Jelinek aprovechó este 14 de febrero, el Día de los Enamorados, para confirmar su relación con Flor Parise, su representante y amiga íntima desde hace muchos años, y también con quien quiere llevar adelante su proyecto de ser madre.

Asimismo, en más de una oportunidad, la modelo habló ella como su “compañera” con quien “hace todo”, esta madrugada posteó fotos en las redes sociales y la saludó por este romántico día.

Lo hizo a través de distintas Historias en redes sociales. Pero, inmediatamente después de haber compartido todas las fotos, Karina señaló: “Perdón borré las fotos porque ahora le dio vergüenza, a mí no”, escribió y aclaró quien estuvo casada con Leonardo Fariña y quien desde aquel escandaloso divorcio no había vuelto a blanquear públicamente una pareja.

Flor, por su parte, elige mantener un bajo perfil -de allí el pedido a Karina para que eliminase las fotos- y no se expresó en sus redes sociales al respecto, sino que se limitó a mostrar un ramo de flores este martes por la mañana.

Vale destacar que, hace algunos años, Jelinek y Parise conviven, comparten proyectos laborales, viajes, salidas con amigos. Y en alguna oportunidad, la modelo ha compartido fotos con Benicio, el hijo de siete años de Flor fruto de su relación anterior con Gabriel Liñares.

Finalmente, recordemos que, luego de definirla como su “compañera de vida”, Karina expresó sus deseos de ser madres juntas. “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar; o alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso. Es un proceso que estoy haciendo, me va a ayudar una amiga que va a poner el vientre”, había contado en diferentes programas del ambiente.