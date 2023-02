Argentinos rescatan a tres sobrevivientes en Turquía

El grupo de rescate y ayuda humanitaria que Argentina mandó a Turquía logró salvar a tres personas con vida en la provincia de Hatay, una de las más devastadas en territorio turco.

El hecho fue calificado por el brigadista Gonzalo Dominique, que participó del rescate, como “un milagro después de tantos días del terremoto”, que dejó una cifra provisoria de unos 40.000 muertos en ese país y en Siria.

El canciller Santiago Cafiero hizo el anuncio mediante un mensaje en su cuenta de Twitter. “Nos emociona poder compartir esta noticia, a nueve días de uno de los desastres más grandes de la historia de la región”, indicó el funcionario, al tiempo que remarcó el “profesionalismo” del equipo interviniente.

Dominique, segundo líder de la Brigada USAR de la Policía Federal, relató que el rescate comenzó cuando parte del equipo se desplazó al centro de la ciudad, donde “estaban trabajando con una retroexcavadora, haciendo tareas de rescate, cuando surgió un espacio vital y pudieron comprobar que había tres personas con vida”.

Las tres personas se hallaban entre los escombros de “un edificio multifamiliar de poca altura”. “Logramos sacar a una madre con sus dos hijos, uno de ellos menor de edad”, expresó Dominique.

La Brigada USAR ARG 12 de la Policía Federal Argentina fue asignada al sector en la ciudad de Antioquía (provincia de Hatay) para realizar trabajos de remoción de escombros, apoyo humanitario, colaborar en la extracción de víctimas fatales y el rescate de personas.

“Pasó una moto que estaba pidiendo ayuda. Nosotros, al ver la situación, nos desplazamos al lugar y efectivamente había gente con vida debajo de los escombros”, narró sobre el rescate uno de los brigadistas, identificado como J.A. Yarte.

“UN MILAGRO ENTRE TANTO CAOS”

Otra de los brigadistas, identificada como L.E Domínguez Melchor, señaló que “las sensaciones que tenemos en el cuerpo no las podemos explicar porque es realmente un milagro en medio de tanto caos”.

La brigada USAR está integrada por 28 efectivos altamente calificados en materia de búsqueda técnica, búsqueda canina, asistencia médica, ingeniería estructural y comparten los trabajos junto con 4 efectivos de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria - Cascos Blancos (Aciah).

De la misión humanitaria también participa personal de la Brigada Especial Federal de Rescate (Befer) de la Policía Federal Argentina (PFA).

Previo a estos rescates de la mamá y sus dos hijos tras estar 9 días atrapados entre los escombros, hubo otros dos salvatajes. Los socorristas pudieron sacar con vida a una mujer de 74 años, Cemile Kekeç, en la ciudad de Kahramanmaras, cercana al epicentro del sismo.

En la misma ciudad, una mujer de 42 años, Melike Imamoglu, fue hallada con vida en un edificio derrumbado, después de que los equipos de búsqueda escucharan sus llamadas de socorro.

Según declaró un miembro del equipo de rescate al diario turco Hürriyet, la mujer no solo estaba sana y salva tras 222 horas atrapada entre los cascotes, sino incluso “mejor que los que estaban fuera”, algo inexplicable, aseguró.

Estos cinco rescates casi milagrosos se añaden al de otra mujer, Fatma Güngör, de 77 años, que fue salvada poco antes de la medianoche pasada en la ciudad de Adiyaman.

LO QUE AYUDA A SOBREVIVIR

Las bajas temperaturas, que han estado cercanas a cero grados en toda la región afectada, o incluso inferiores, pueden en ciertas circunstancias facilitar la supervivencia de las personas atrapadas, según explicaron expertos del equipo de bomberos de Madrid, que participaron durante varios días en los rescates.

Los cascotes de hormigón protegen contra el frío extremo y al no hacer calor, el cuerpo no suda y no se deshidrata de la misma forma como lo haría en verano, cuando las posibilidades de supervivencia serían de apenas dos o tres días, indicaron.