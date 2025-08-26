Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Deportes |El volante se iría al Panathinaikos y el defensor al fútbol de escocia

Boca aceleró las salidas del club de Vicente Taborda y Marcelo Saracchi

Boca aceleró las salidas del club de Vicente Taborda y Marcelo Saracchi

vicente taborda

26 de Agosto de 2025 | 04:43
Edición impresa

Boca quedó a un paso de acordar la las transferencias a Europa del volante Vicente Taborda, quien se encuentra a préstamo en Platense (vigente campeón del fútbol argentino) hasta diciembre de 2025, y del defensor Marcelo Saracchi, hoy relegado del plantel que dirige Miguel Ángel Russo.

Aunque la entidad de la Ribera se retiró del mercado de pases y no sumará más futbolistas en lo que resta de esta temporada, está próximo a desprenderse de otros dos futbolistas tras la salida de Marcos Rojo a Racing.

Por el lado de Taborda, Panathinaikos de Grecia presentó una oferta de 4.500.000 dólares por el 80% de su pase. El Xeneize, que se quedaría con un 20 por ciento pensando en una futura venta, ya inició gestiones con el Calamar, donde el jugador salió campeón del Apertura, ya que posee un 10% de la ficha y los derechos federativos.

En paralelo, el caso de Marcelo Saracchi es más simple porque Boca no debe negociar con ningún tercero.

El uruguayo quiere irse del club (se entrena apartado del plantel) y Celtic de Escocia avanzó en las negociaciones para quedarse con el lateral mediante un préstamo con cargo y opción de compra, aunque todavía restan acordar los montos definitivos, pero hay tiempo porque en Europa el mercado cierra el 1° de septiembre.

En Boca hay optimismo con cerrar ambas operaciones en las próximas horas. En el caso de Taborda, la buena relación entre Boca y Platense facilitaría la resolución del traspaso. Por Saracchi, la dirigencia busca elevar la cifra de la cláusula de compra, ya que la primera propuesta de los escoceses fue considerada demasiado baja.

LE PUEDE INTERESAR

El Fortín ganó en Mendoza y es escolta de la zona B

LE PUEDE INTERESAR

El Ferroviario pasó por encima a Belgrano

En caso de que no haya acuerdo, podrían cederlo sin opción.

El mediocampista de 24 años, que se formó en el club, fue una pieza clave en el título histórico de Platense en el Apertura, donde ya había tenido una buena etapa en 2022/23. En el Xeneize jugó por última vez en el primer semestre de 2024, cuando Diego Martínez era el entrenador, pero nunca se ganó un lugar. En total registró 17 presentaciones con esa camiseta. Su venta le permitiría al Xeneize capitalizar una cifra importante y quedarse con un porcentaje pensando a futuro.

En cuanto al lateral uruguayo, quien había arribado en agosto de 2023 y acumuló 52 partidos y cuatro goles, el desenlace parece inevitable. Después de haber sumado pocos minutos en el Mundial de Clubes, quedó marginado por Miguel Ángel Russo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Estudiantes hizo los deberes venciendo a Aldosivi 1 a 0 y Muslera es cada vez más valorado

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí

Ya fue: Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio con un llamativo gesto 

Presuntas coimas: "Lule" Menem habló de "absoluta falsedad" y apuntó al kirchnerismo

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
+ Leidas

Nuevo revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA

FOTOS Y VIDEO. Tras el incendio del depósito, el barrio céntrico intenta recuperarse

¡"Vitória" y baile 8 a 0! El rival del Pincha ya mete miedo en Brasil

VIDEO. Pescó un Tiburón y llegó a lo más alto

Uno por uno

Convocan a la inauguración del sendero “El Coronillo”

“¡Gracias, Jefe!”: Milei salió a respaldar a Karina

Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para la Ciudad
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Pescó un Tiburón y llegó a lo más alto

Noche feliz, el Vasquito crece y Muslera, perfecto

Silva no duda: “Ni los mejores antes ni ahora los peores”

Minuto fatal: a River le arruinaron la noche
Espectáculos
Fenómeno barrial: “Homo argentum” se une al club del millón
Tamara exprime el escándalo con Alberto Fernández
Zerboni, el villano de “Top Chef”: “Hay que tenerle respeto a la comida”
En el día de su cumple número 25, Nicky Nicole blanqueó con Lamine
El rapero desnudo se declaró inocente
Policiales
VIDEO. Otra vez el fuego: hubo mucho pánico en el Centro
La teoría de la “mano negra” en la trama del fentanilo contaminado
Una joven detenida por un simulacro de fusilamiento
Una docente en la mira por presunto maltrato
VIDEO. En Villa Elisa el delito avanza y hay preocupación
La Ciudad
FOTOS Y VIDEO. Tras el incendio del depósito, el barrio céntrico intenta recuperarse
Para adolescentes los billetes de papel son cosa del pasado
La juventud y el futuro: para los secundarios, el dinero es una traba
Esperan ‘alto acatamiento’ a otro paro universitario
Presencia platense en el Congreso de Educación Privada, con foco en la IA
Política y Economía
“¡Gracias, Jefe!”: Milei salió a respaldar a Karina
Un hermano Kovalivker pasó por Comodoro Py
Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para la Ciudad
Fuerte caída de acciones y bonos; el dólar oficial se volvió a disparar
Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla