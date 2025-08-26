Boca aceleró las salidas del club de Vicente Taborda y Marcelo Saracchi

Boca quedó a un paso de acordar la las transferencias a Europa del volante Vicente Taborda, quien se encuentra a préstamo en Platense (vigente campeón del fútbol argentino) hasta diciembre de 2025, y del defensor Marcelo Saracchi, hoy relegado del plantel que dirige Miguel Ángel Russo.

Aunque la entidad de la Ribera se retiró del mercado de pases y no sumará más futbolistas en lo que resta de esta temporada, está próximo a desprenderse de otros dos futbolistas tras la salida de Marcos Rojo a Racing.

Por el lado de Taborda, Panathinaikos de Grecia presentó una oferta de 4.500.000 dólares por el 80% de su pase. El Xeneize, que se quedaría con un 20 por ciento pensando en una futura venta, ya inició gestiones con el Calamar, donde el jugador salió campeón del Apertura, ya que posee un 10% de la ficha y los derechos federativos.

En paralelo, el caso de Marcelo Saracchi es más simple porque Boca no debe negociar con ningún tercero.

El uruguayo quiere irse del club (se entrena apartado del plantel) y Celtic de Escocia avanzó en las negociaciones para quedarse con el lateral mediante un préstamo con cargo y opción de compra, aunque todavía restan acordar los montos definitivos, pero hay tiempo porque en Europa el mercado cierra el 1° de septiembre.

En Boca hay optimismo con cerrar ambas operaciones en las próximas horas. En el caso de Taborda, la buena relación entre Boca y Platense facilitaría la resolución del traspaso. Por Saracchi, la dirigencia busca elevar la cifra de la cláusula de compra, ya que la primera propuesta de los escoceses fue considerada demasiado baja.

En caso de que no haya acuerdo, podrían cederlo sin opción.

El mediocampista de 24 años, que se formó en el club, fue una pieza clave en el título histórico de Platense en el Apertura, donde ya había tenido una buena etapa en 2022/23. En el Xeneize jugó por última vez en el primer semestre de 2024, cuando Diego Martínez era el entrenador, pero nunca se ganó un lugar. En total registró 17 presentaciones con esa camiseta. Su venta le permitiría al Xeneize capitalizar una cifra importante y quedarse con un porcentaje pensando a futuro.

En cuanto al lateral uruguayo, quien había arribado en agosto de 2023 y acumuló 52 partidos y cuatro goles, el desenlace parece inevitable. Después de haber sumado pocos minutos en el Mundial de Clubes, quedó marginado por Miguel Ángel Russo.