Embarazadas rusas: también pasaron por La Plata

“Son jóvenes y profesionales y huyen de la guerra”, afirmó la Dra. Adelaida Soria, jefa de servicio de obstetricia del hospital San Martín ante los casos de inmigrantes rusas que llegaron a La Plata con embarazos avanzados en gestación y que comienzan a trascender, en medio de un fenómeno que se da en nuestro país. Frente a un fuerte hermetismo, este diario pudo saber que la primera mujer de esa nacionalidad que dio a luz fue en diciembre pasado en el exPoliclínico de calle 1 y 69. Aseguran que en el mismo mes en el Hospital de Gonnet hubo otro nacimiento y se conoció también un caso en la esfera privada. Actualmente la profesional contó además que atiende en una clínica a una joven rusa que pronto será mamá.

Explicó que la llegada de estas mujeres rusas a los hospitales y clínicas de la Ciudad es a través de una “red de apoyo” de su país de origen, que cuenta de antemano con un intérprete ya radicado en Argentina, para que la comunicación sea “fluida”. Dijo que todas llegaron con con sus respectivas parejas, casadas legalmente, y trajeron un control prenatal hecho. Se desconocen, de todos modos cuántas y su identidad.

La invasión de Rusia a Ucrania cumple esta semana un año, aunque las tensiones comenzaron antes, y dio cómo resultado una fuerte emigración en el país que gobierna Vladimir Putin. Según escuchó Soria de las pacientes extranjeras, son los jóvenes que por temor a sus vidas y a la de sus familias se exilian en busca de un futuro mejor. “Los testimonios de las mujeres que llegaron a la atención de sus embarazos en nuestra ciudad hablan de esta situación. Sus maridos son muchachos en edad de ir al frente en la guerra y podían ser reclutados al ejército ruso. Son jóvenes profesionales que no tienen problemas económicos y suelen trabajar de manera remota. Mientras los jóvenes argentinos que se van del país escapan a la falta de oportunidades laborales, a la inseguridad, los ciudadanos rusos que no viven nuestra realidad, buscan un país sin guerra que les dé la posibilidad de solucionar sus papeles reglamentarios, tener a sus hijos y conseguir un pasaporte que no les cierre las puertas”, detalla la médica.

LOS CASOS EN LA CIUDAD

Las primeras pacientes llegaron en el pasado mes de diciembre en los hospitales públicos de Gonnet y San Martín, con características similares: embarazos avanzados y muy involucradas con el parto. “La paciente que ingresó al Policlínico era una persona muy preparada, educada, profesional y con exigencias respecto a cómo quería que sea el nacimiento de su hijo”, afirmó la médica y agregó: “Una segunda paciente llegó a un hospital privado pero fue derivada al ámbito público porque también tenía un embarazo muy avanzado. Por lo que pude saber, estas mujeres no tenían problemas en atenderse en la esfera privada; por el contrario, creo que la dificultad es porque los/las obstetras se niegan a atender embarazos de más de 30 semanas que no siguen desde el comienzo de la gestación”.

Actualmente, cuenta, atiende en una clínica privada a una ciudadana rusa que está cursando la semana 30 de gestación. La visitante es médica y su esposo ingeniero en sistemas. Esta pareja tiene un niño anterior y su ingreso a la Argentina fue huyendo de la guerra: su marido iba a ser reclutado para ir al frente de batalla. Soria detalla que “es una pareja muy educada. Ellos sostienen que Argentina es un país amable para realizar los trámites de pasaporte que necesitan para entrar a Europa y que no tienen intenciones de radicarse acá. Buscan un país que le pueda ser útil a sus fines inmediatos: el nacimiento de su bebé y solucionar sus papeles. Por esta experiencia personal no creo que se trate de un ´negocio ilegal´. Pero no lo sabemos si los hay. De todos modos, no habría que tener una conducta sospechosa de antemano ”.

Esta realidad de jóvenes rusas que vienen a tener sus bebés a Argentina se da principalmente en capital federal: “En La Plata se conocen estos pocos casos que mencioné, mientras que en el conurbano bonaerense consulté a colegas que trabajan en distintas localidades y no recibieron ninguna paciente. En su gran mayoría esto pasa en Ciudad de Buenos Aires”, afirmó la médica.

Respecto a las mujeres de entre 25 y 35 años que ingresaron días atrás al país y fueron retenidas en el aeropuerto y permanecieron varadas con embarazos muy avanzados, la doctora Soria opinó: “Tener a mujeres gestantes dos días acostadas en el piso es una barbaridad, un atropello, una vergüenza. Acá tenemos personas inmigrantes todo el tiempo y no hay esos tratos. Personas que vienen a educarse, a tener a sus hijos, atenderse en el sistema de salud y no pasa nada; entraron 10 chicas de nacionalidad rusa todas juntas y resultó ser un escándalo y sospechoso”.