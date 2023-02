Los que dijeron presente en el foro de radicales de Rauch: el Pro se reúne en La Plata

Mientras esta tarde se reúnen dirigentes del Pro en La Plata, por la mañana se llevó a cabo el Foro de Intendentes Radicales en Rauch. La coincidencia es que en ambos eventos están marcados por la pelea nacional de Juntos por el Cambio de cara a definir las candidaturas para las próximas elecciones. Así es que las premisas son las de exhibir un discurso único con tono de reclamo al gobierno de Axel Kicillof.

En ese sentido, en el primer cónclave, este diario pudo saber quiénes dieron presentes en la reunión de la UCR: Este es el listado completo:

Gonzalo Peluso, Magdalena

Osvaldo Di Napoli, Belgrano

Lalo Harispe, Lezama.

Franco Flexas, Los toldos

Roman Bourbier. Rojas

Nahuel Mittelbach, Ameghino

Miguel Lunghi Tandil

Jose Castro, Monte

Javier Olaeta, Arrecifes

Jose Capra, Alvear

Guillermo Pacheco, Pellegrini

Esteban santoro, Madariaga

Alejandro Federico, Suipacha

Maxi Suescun, Rauch,

Miguel Fernandez, Trenque Lauquen

José Luis Salomon, Saladillo.

Miguel Gargaglione, San Cayetano

Matias Rapallini, Maipú

Raul Reyes, Coronel Dorrego

Martin Randazo, Laprida

Facundo castelli, Puán

Edgardo Battaglia, Arenales

Los cierto es que ambos espacios convocaron su foro con dos objetivos centrales: garantizarse poder de negociación en el armado de las listas seccionales y unificar un reclamo preventivo a la Provincia para que los recursos comprometidos en el Presupuesto 2023 fluyan tal cual lo pactado en la negociación de fin de año en la Legislatura.

La rosca por las listas se lleva una parte de la charla, según trascendió en fuentes partidarias. Los alcaldes quieren tener incidencia en la definición de los candidatos a diputados y senadores en cada una de las secciones. “No queremos que se defina todo en la súperestructura”, definieron, tal como publicó este jueves ELD IA. La idea que empezó a tomar forma es que al menos haya un jefe comunal por cada sección con poder de fuego en el armado de las nóminas en las siete secciones electorales donde la UCR tiene representación.

Claro que las necesidades de gestión tuvieron su propio peso en la cumbre radical. Con los antecedentes de años anteriores como telón de fondo, los intendentes fortalecieron el reclamo a la Provincia para que lleguen a tiempo los fondos comprometidos para hacer obras en los distritos. Esa fue la moneda de cambio para que la oposición le votara el Presupuesto a Kicillof.

Algunas comunas todavía son acreedoras de la Provincia de recursos de diversas índole: deudas del IOMA, fondos de infraestructura o de asistencia social correspondientes, en algunos casos, a 2021 y 2022, según afirman intendentes radicales. En el caso del FIM y de otro fondo vinculado a Seguridad, se pautaron unos 60 mil millones de pesos. Y si bien se establecieron fechas para los desembolsos, los alcaldes por las dudas insistirán fuerte. Estos fueron los temas centrales de discusión en el Foro de Intendentes Radicales que presidió el alcalde de Trenque Lauquen, Miguel Fernández.

Si bien se tratan de cumbres separadas, coinciden muchos de los reclamos coincidentes. Se supo que en el caso del PRO, la cita será esta tarde en un hotel del barrio El Retiro de nuestra ciudad. Hasta allí llegarán los integrantes de la mesa provincial del partido fundado por Mauricio Macri, inmerso en la pelea nacional y bonaerense. Una vez más alumbrará el reclamo de buena parte de los alcaldes del PRO, que procuran evitar conflictos en sus territorios y garantizarse sus reelecciones. Básicamente pretenden que la disputa entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta no estalle en sus distritos.

La opción de máxima es que donde haya intendentes del PRO no se abra interna, pero es una aspiración que viene chocando con las intenciones de Bullrich de plantar candidatos en aquellos distritos en los que los alcaldes ya definieron apostar por Larreta.

La idea de ordenar ese debate emerge como uno de los temas principales de discusión, aunque no el único. El reclamo de que la Provincia garantice los fondos comprometidos a la gestiones locales también estará en la agenda, en coincidencia con lo que discutirán los jefes comunales del radicalismo. La mesa provincial del PRO es liderada por el ex intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien ahora aspira a ser candidato a jefe de Gobierno porteño y suceder a Horacio Rodríguez Larreta.