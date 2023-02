Los 96 años de Mirtha Legrand: cómo los festejará la diva de la televisión argentina

Un 23 de febrero del año 1927, nacía Mirtha Legrand, una de las leyendas de la televisión argentina, con sus almuerzos tan característicos en canal 13. Lo cierto es que cumple 96 años y lo celebrará a lo grande.

“Va a ser un día muy agitado, pero lindo. Jamás imaginé llegar a esta edad y estoy muy agradecida a la vida, a mis amigos y a mi familia”, dijo con respecto a su nuevo año de vida.

A su vez, contó mas detalles de lo que será esta noche, en medio de la celebración: “Mañana (por hoy) tengo gente a la noche, seremos unas 45 personas. Brindamos, algunos me traen regalos, a pesar de que les digo que no hagan. (...) Y como siempre hacemos, a los periodistas que me esperan en la puerta y me sacan foto les damos una copa de champaña".

Por último, Mirtha agradeció al público que siempre la acompañó y aún la sigue eligiendo cuando se presenta en la pantalla chica: "Este año, la gente me demostró como nunca su amor y su cariño. Estoy viviendo momentos muy emotivos y felices".