En su cumple 96, la Chiqui Legrand habló de su vuelta a la TV: "No me quiero..."

En el día de su cumpleaños 96, la legendaria actriz y conductora argentina Mirtha Legrand brindó varias entrevistas y contó cómo va a celebrarlo. A su vez, en la entrevista, evitó hablar de los detalles de las negociaciones para volver a la TV porque "no quiere hacerse mala sangre".

"Voy a festejar en mi casa con 45 personas, muy queridas todas. La vida es corta, hay que festejarla", dijo en el inicio de la charla en La Red.

Consultada por su posible regreso a la televisión, la diva contestó: "No sé cuando voy a volver a la tele, los dirigentes son tan complicados... espero que sea pronto". Y agregó: "No voy a hablar hoy de eso porque no me quiero hacer mala sangre".

Mirtha, por último, agradeció el cariño para seguir con el festejo de sus 96 años.