“Es especial enfrentar a Estudiantes, no lo disfruto”

Estudiantes piensa en Sarmiento y su DT, Israel Damonte, piensa en Estudiantes. Para él es el partido que le gustaría evitar por el cariño que tiene con el Pincha pero al mismo tiempo es consciente que su equipo necesita sumar y, si es posible, con tres puntos. Otra vez el destino quiso que el duelo sea en La Plata, como el año pasado que terminó con victoria para los de Ricardo Zielinski. Ahora, con él más maduro como entrenador y Abel Balbo en el banco de los suplentes, palpitó desde Junín lo que será el partido de pasado mañana, su respeto por los valores que aquí aprendió, la necesidad de sumar y su visión sobre cómo se juega al fútbol en Argentina, luego de los dichos de Juan Román Riquelme y un tuit suyo que fue sacado de contexto..

-¿Es especial para vos enfrentar a Estudiantes?

- Siempre es especial enfrentar a Estudiantes. Siempre es difícil además en todo sentido, difícil desde lo futbolísticos y difícil desde mi forma de ser. Tengo que cuidarme más de lo normal. No lo disfruto cuando lo enfrento.

-¿Cómo te imaginás el partido? ¿Sarmiento es un equipo que rinde mejor en condición de visitante?

-Contra San Lorenzo nos faltó tener contundencia, las jugadas las tuvimos. Pero no la pudimos meter y en una jugada aislada nos marcaron. Sí sacamos los puntos que tenemos de visitantes. Pero todos los partidos son diferentes. Me imagino un partido que Estudiantes va a salir a buscar, cómo lo hizo siempre en su cancha y nosotros esperando para poder aprovechar espacios que puedan dejar.

-¿Les sirve el empate? ¿Pueden aprovechar la desesperación del rival por conseguir su primer triunfo como local?

-Nosotros necesitamos sumar siempre. Después del torneo que hicimos seguimos con un promedio bajo. Entonces es necesario sumar. Después vas viendo cómo se da el partido y en base a eso sentís si es importante o no el punto. Si vas ganando 2-0 y te lo empatan te vas a venir amargado. Hay que ver cómo se da. El partido largo nos conviene.

La semana pasada en conferencia de prensa le preguntaron por el juego en el fútbol argentino y un diario de tirada nacional publicó que había contestado a Juan Román Riquelme. El DT del Verde escribió en Twitter:

-Volviendo a ese tema, ¿cómo creés que es el nivel en este país?

-A mí, Israel Damonte me gusta como se juega en Argentina. Respeto la opinión de cada uno, porque es justamente eso, una opinión. Después cada uno da su parecer. Me gusta Huracán, me gustó Argentinos, Lanús, River. A Boca no lo ví. Pero es el último campeón. Racing me gusto en su partido contra Arsenal. Nosotros somos un equipo que me representa en cancha. Somos competitivos. En todos los partidos competimos. No enfrentás a Sarmiento sabiendo que tenés tres puntos seguros. Nos hacemos fuertes desde lo grupal. En nuestro equipo todos corren y todos suman. No hay otra forma. Grandes y chicos saben que es por ahí. Y de ahí a pelear por el objetivo nuestro que es permanecer en Primera.

-¿Cómo es la semana previa a un partido contra Estudiantes con tantos amigos, por caso Mariano Andújar? ¿Te llaman, los querés mufar por teléfono?

- Siempre me molestan con eso (risas), pero saben que yo también los molesto. Nos ponemos un poquito incómodo con algunas cosas. Pero siempre con la mejor. Imagínate que tengo muchos amigos. Siempre quiero que a Estudiantes le vaya bien. Pero hoy estoy en un club que debo respetar, y la forma de respetarlo es dando todo lo que tengo. Cómo me enseñaron en Estudiantes.