Charlotte Caniggia habló de la relación con sus padres y disparó: "Estoy peleada con los dos y no me hablan"

Charlotte Caniggia, hija de Mariana Nannis y Claudio Paul, participa del Hotel de Los Famosos 2 y fue allí, que mediante una charla con sus compañeros, señaló que está peleada con ambos y lanzó: "No me hablan".

La relación a distancia con sus papás parece no ser la mejor. Ella misma se encargó de sacar todo tipo de dudas. "Mi papá está en Italia y mi mamá en Marbella. Hace tres años no la veo. Desde que se separaron, medio que no nos hablan mucho, ahora estoy peleada con los dos y no me hablan", afirmó.

A su vez, siguiendo en esta misma línea, aseguró: "Es triste para un hijo no poder disfrutar de sus padres. Yo tengo ganas, pero no es fácil. A veces, les mando mensajes y no me contestan así que ya fue”.

“Ahora como que ya lo superé y digo ‘bueno, ya está, soy fría’, antes me ponía re mal y lloraba. La familia medio que se abrió, creo que están mal ellos", cerró.