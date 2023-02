Inquietud y reuniones para evitar desbordes en el “Último Primer Día” de clases

Una atinada medida adoptaron algunos colegios platenses al promover en estas jornadas reuniones de alumnos y padres para advertir sobre los desbordes y actos de vandalismo que pueden sobrevenir a raíz de la inminente celebración del denominado “Último Primer Día” de clases, que desde hace 13 años realizan los alumnos del sexto año del secundario.

Esto ha generado ya una expresa inquietud entre los vecinos que, como se sabe, en años anteriores padecieron estas consecuencias y, al mismo tiempo, el lanzamiento por parte de autoridades educativas de una cartilla informativa en la que se proponen distintas acciones.

Tal como se informó ayer, en varios colegios se realizaron encuentros -con alumnos y con padres- pidiéndose mesura, que no se dañe a las propiedades privadas y que los familiares se encuentren cerca para intervenir como moderadores ante cualquier situación que pueda salirse de los carriles.

En otros establecimientos también se analizó la mejor forma de acompañar a los jóvenes, la importancia de que se cuiden y el respeto por la comunidad para que no se generen ruidos molestos o descontroles en la calle.

Sin propiciar que se prohibiera este festejo, se recomendó incluir a toda la comunidad educativa en el desarrollo de estrategias preventivas y de cuidado.

Se barajaron así diversas propuestas para ordenar ese encuentro, brindándose información sobre el consumo de alcohol y sus eventuales consecuencias físicas y sociales.

Tal como se sabe, esta celebración se generalizó en la Ciudad en los últimos años y, en muchas oportunidades, aparecieron alumnos alcoholizados, víctimas de una suerte de descontrol impropio de quien pretende ingresar luego a las aulas para iniciar su aprendizaje.

En esos episodios -y aquí, ciertamente, cuesta decirlo- fueron vistos algunos padres fotografiando a sus hijos, como si esos chicos estuvieran desarrollando en esos momentos alguna acción ejemplar, digna de recordar.

La polémica sobre este nuevo festejo por parte de los futuros bachilleres surgió a partir de un penoso episodio ocurrido hace años en la entrada de un colegio, cuando un perro terminó agonizando después de estallarle un petardo en el hocico, mientras que los alumnos de sexto año de esa institución celebraban, justamente, el “Último Primer Día”.

Es común que, en torno a estas cuestiones, se argumente que nada tiene de malo que los jóvenes busquen realizar este tipo de celebraciones.

Afortunadamente no piensan así los directivos de algunos colegios privados que, en los últimos años, impidieron el ingreso de los alumnos que se encontraban alcoholizados y les pusieron una inasistencia, entre otras medidas disciplinarias que se aplicaron.

Bombas de estruendo que impiden el derecho al descanso de las personas, gritos en las veredas, en algunos casos cortes de calles, entre otros incidentes impropios, caracterizan un tipo de festejo que no debiera repetirse.

Es verdad que la sociedad muestra hoy, a profusión, niveles de violencia y conductas descomedidas, pero ello no autoriza a los jóvenes a confundir una natural algarabía -la de ver una próxima finalización de sus estudios- con la realización de actos que no sólo perjudican a terceros, sino que implican, para la propia formación de los jóvenes, no valorar lo que significa la cultura del esfuerzo.

Los jóvenes deben conocer dónde se encuentran los límites y comprender la importancia de que se capaciten como personas valiosas y útiles para la convivencia social.