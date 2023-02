El relato de una pesadilla: brutal entradera a un periodista en La Plata

La ola de violencia e inseguridad que vive la Ciudad se ha convertido en un flagelo diario para los vecinos de distintos barrios platenses que se sienten vulnerables ante el avance -alarmante- del delito, un drama que, lejos de resolverse, se profundizó durante el último tiempo y muestra síntomas de agravamiento.

En este contexto preocupante son las propias víctimas muchas veces quienes invierten cada vez más en alarmas (domiciliarias y vecinales), cámaras, rejas y elaboran protocolos de seguridad mientras reclaman más presencia policial. Sin embargo, pese a todas las precauciones y recaudos mencionados, es la delincuencia la que lleva la delantera y desnuda una cruel realidad.

Sin ir más lejos, en la madrugada de ayer, el periodista platense Mario Rueda, fue sometido a una noche de terror en su vivienda cuando por lo menos cuatro asaltantes entraron a su domicilio, lo despertaron en plena madrugada, lo golpearon, amenazaron de muerte y le robaron dinero, equipos electrónicos y otros objetos de valor.

La víctima de 68 años, que fue corresponsal en La Plata del diario Clarín durante varios años y además actualmente colabora en el programa de La Redonda “Fútbol Profundo”, dormía junto con su esposa en su casa de 78 bis y calle 9, del barrio Villa Elvira, cuando fue sometido por un grupo de ladrones que irrumpieron en su habitación.

Según indicaron fuentes policiales a este diario, el dramático robo comenzó cerca de las 5, cuando los hampones ingresaron por la fuerza al interior de la vivienda tras romper una ventana. Con gran violencia, redujeron a Rueda y a su esposa, quienes se encontraban descansando, y comenzaron a exigirles dinero y pertenencias de valor.

Voceros detallaron que uno de los ladrones tomó de rehén al periodista y no lo dejó moverse de la cama. Desde allí le seguían pegando y exigiendo que entregue el dinero.

Al recibir varios culatazos, Rueda sufrió un profundo corte en la cabeza y comenzó a perder mucha sangre, según se reveló. Fue en ese momento que le dijo a los ladrones dónde tenía sus ahorros, quienes tras estar en la vivienda alrededor de media hora, no dudaron en llevárselo rápidamente dándose a la fuga.

Los intrusos también sustrajeron celulares de las víctimas, una computadora y algunos electrodomésticos pequeños. En tanto, la cantidad de plata robada no fue precisada.

Minutos después del terrible episodio, el damnificado pudo accionar un dispositivo de la alarma que contrataron en el barrio.

Cuatro HORAS EN EL HOSPITAL

La violencia de los delincuentes, a quien fuera también dirigente del Sindicato de Prensa Bonaerense, fue tal, que debido al salvaje ataque y varios culatazos con el arma de fuego, Rueda debió ser asistido de urgencia en el Hospital San Martín donde debió estar más de cuatro horas a causa de los graves golpes.

En la guardia del centro asistencial le practicaron todas las pruebas de diagnóstico, le curaron la herida con tres puntos de sutura en la cabeza y a mitad de la mañana fue dado de alta con una venda en la cabeza.

Asimismo fuentes médicas señalaron que el hombre deberá seguir en observación ambulatoria y completar los estudios de imágenes.

Por su parte cabe mencionar que al cierre de esta edición los delincuentes que actuaron en la entradera permanecían prófugos de la justicia, mientras que la fiscalía de turno pidió las grabaciones que pudieran tener los vecinos y las cámaras que pueda tener la Comuna en la zona para agilizar la búsqueda.

Amenazado de muerte

El vecino de Villa Elvira, aún desconcertado y consternado por lo sucedido, habló con EL DIA y realizó un dramático relato lo que lo experimentó en su casa junto a su mujer.

Minutos después de haber dejado el nosocomio de Avenida 1 y calle 70, en donde fue vendado en la cabeza (tal como lo muestra la imagen), Rueda expresó: “Estoy físicamente aturdido. Tengo un corte en la cabeza y golpes en las piernas. Fue una cosa absolutamente traumática y muy fuerte”.

En este contexto, la víctima continuó con la pesadilla que le tocó vivir: “Estaba durmiendo, y a las 5 de la mañana me levantó un flaco, me golpeó. Estaba vestido con gorra y pasamontañas. Cuando me doy vuelta me golpea con una pistola, con la parte del filo del cargador. Evidentemente es un artista porque eso lo tiene que hacer muy bien, ya que te puede dejar inconsciente”.

Además Rueda sostuvo que el ladrón le pedía todo el tiempo plata. “Sus gritos eran continuos y a mí me salía muchísima sangre. No entendía bien lo que pasaba. Además tenía miedo porque mi esposa estaba también en la casa”.

Sobre la cantidad de asaltantes, el periodista atacado contó: “Yo vi 4 personas, pero como la casa es grande capaz había más”. Y agregó: “El tipo me tenía en la cama y si me quería mover me pegaba. El que actuó lo hizo muy capacitado, era muy profesional. Había uno de ellos que era un borrego y cuando el que sería el jefe le dijo que se quedara conmigo y buscara plata en mi pieza, yo le decía ‘flaquito estás temblando’, y me amenazaba con tirarme un tiro”, sentenció a este diario.

“Al vivir en una ochava, tendría que tener cámaras de un lado y de frente, pero con mi esposa siempre pensamos que el que te quiere afanar entra por cualquier lado. Incluso un vecino tiene la cocina enrejada, o sea que comen enrejados, y le robaron igual. Para que tanta seguridad”, se lamentó Rueda, quien manifestó que la alarma vecinal se activó cuando se fueron los ladrones.

”Yo creo que vinieron a esta casa, que no fue al voleo”, dijo la víctima, quien dejó flotando en el aire la posibilidad que detrás de esta ataque haya algo más: “Posiblemente cuando armen la nota tengan que poner noticia en desarrollo”, concluyó.

El drama de los vecinos

Tal como viene informando EL DIA, los vecinos del barrio se encuentran convulsionados por los hechos delictivos que acechan contra su tranquilidad e integridad física.

Tras el salvaje ataque al periodista, quien es muy conocido en el barrio, frentistas expresaron su enojo e indignación. “No se aguanta más, están esperando que nos sigan matando”, reflexionó uno de ellos.

Por último otro grupo de vecinos dio a entender que el ataque a Rueda no fue casualidad y que se “deberá averiguar hasta las últimas consecuencias”, sostuvieron.

Los vecinos del barrio aseguran que el asalto “no fue casual” y reclaman mayor seguridad

Tras ser atacado, la víctima de 68 años perdió mucha sangre y fue llevado al hospital San Martín