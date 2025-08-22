Filoso enfrentamiento entre Yanina Latorre y Julia Mengolini 

Resulta que, Pepe Ochoa contó que Julia Mengolini habría vuelto con Fito Páez. El artista rosarino viene de separarse de Eugenia Kolodziej, y se lo relacionó con la periodista.

Así, el tema generó tal escándalo, que quedó envuelta en la novela Yanina Latorre.

Allí, el periodista Ochoa lo contó en la tele de manera enigmática. Ante este cuadro de situación, una pregunta que hizo Latorre, sobre que no sabía que estaba separada de Federico Vázquez, parece que enojó a Mengolini, que desmintió a Pepe, y también le ‘pegó’ a Yanina.

“Pregunté porque era un enigmático, no sabíamos. Puede ser que sea mentira y, de hecho, para mi es mentira. Yo no me hago cargo de lo que cuenta Pepe, es su data…me metí en el enigmático porque es mi laburo. Enigmático es que nadie sabe, no te iba a llamar para chequear si no sabía”, tiró Yanina, que luego agregó: “Es data que trae Pepe, que dice tener chequeada, agarrate con él. Los 8 o 10 que estábamos ahí no sabíamos”.

Por último, aclarando que tiene una enemistad de años con la periodista militante, remarcó: “Me hago cargo de que soy mala, me hago cargo de que le digo pautera, pero en este caso no tuve maldad porque le dije todo el tiempo a Pepe ‘para mí está casada’, no fue con maldad. Pregunté nada más”.