Google vs Microsoft: la puja por la Inteligencia Artificial

Desde que el chat GPT democratizó el acceso a la Inteligencia Artificial (IA) se convirtió en una de las plataformas de más rápido crecimiento en la historia al llegar a los 100 millones de usuarios en tan solo dos meses.

Este chatbot desarrollado por la empresa OpenAI -que tiene como inversor mayoritario es Microsoft- puso en jaque a todas las grandes compañías tecnológicas, sobre todo a Google que se vio acorralado por primera vez cuando Microsoft incorporó la inteligencia artificial a sus motores de búsqueda.

Es que a diferencia de otros buscadores, la incorporación del chat GPT le otorga a los usuarios respuestas concretas sin la necesidad de derivarlos a vínculos que los lleven a otras páginas, cambiando por completo la lógica con la que se manejaron hasta el momento los buscadores.

Empujado por este motivo Google no quiso quedarse atrás y hace unas semanas presentó Bard, su propio chatbot, pero el resultado no fue el esperado. La decepción del gigante tecnológico se tradujo en una pérdida millonaria con la caída del 8% en el valor de las acciones, que hasta el momento no pudo recuperar.

En la vereda de enfrente se para Microsoft, pionero en la inclusión de la IA en los chats conversacionales a lo que acompañó con grandes inversiones, una de 1.000 millones de dólares en el 2019 y otra de 10.000 millones de dólares apenas dos años después.

Mientras observan la gran apuesta de Microsoft, el resto de los empresarios tecnológicos comenzaron a usar las IA para su beneficio, sobre todos los que se encuentran ligados a las redes sociales. Es que el famoso algoritmo que le muestra a los usuarios lo que quieren ver y no otras cosas, funciona a través de procesos de Inteligencia Artificial, lo que ayuda a las compañías a colocar la publicidad a medida de los consumidores.

Es por eso que ninguna quiere quedarse fuera, tanto Amazon, Google, Facebook, Microsoft y Tesla desde hace años que usan la IA con ese fin, gracias a la capacidad de procesamiento de datos que tiene la herramienta.

La IA en la región

De esta manera la IA ganó terreno en el mundo empresarial, con una fuerte influencia en el mundo de los negocios.

Argentina y los países de la región no son ajenos a este fenómeno y el impacto de las IA se vio sobre todo en el mercado empresarial cuando las compañías salieron en búsqueda de sus beneficios.

Tal fue así que un estudio llevado a cabo por IBM arrojó que en el año 2022 el 19 por ciento de las empresas implementó esta herramienta mientras que el 51 por ciento aún analiza sumarse.

Como ocurre en el mundo, las que se animaron a usarlas fueron las compañías tecnológicas como Mercado Libre o Globant.

En ese marco, desde Mercado Libre manifestaron que no debe tomarse a la ligera, sino que el “uso de la IA debe estar alineado a los objetivos de la compañía” y de esa manera impactar tanto “en el negocio y en la eficiencia productiva” como así también en “la experiencia del usuario”.

Por su parte desde SAP -compañía de software en movilidad empresarial y soluciones analíticas- fue otra de las que se subió a esto, pero sus representantes sorprendieron a todos al reconocer que si bien “ahora está de moda” hace unos “50 años que la utilizamos para construir y desarrollar software”. Es que las IA no son solo chats que responden a los pedidos de los usuarios, sino que son algoritmos con rutinas automatizadas que incorporan mejoras hasta llegar a los mejores resultados.

Así, a pasos agigantados, la inteligencia artificial está comenzando a influir en el mercado generando grandes ingresos con el apoyo y la inversión de los grandes empresarios tecnológicos que no quieren quedarse fuera.

Microsoft invirtió USD 1.000 millones en 2019 y USD 10.000 millones dos años después