Cruce de acusaciones entre Patricia Bullrich y una dirigente de Larreta

La interna del PRO se libra en todos los frentes, y en las últimas horas las políticas contra la inseguridad y la lucha contra el delito se metieron en la pelea por la candidatura presidencial que libran Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Todo arrancó cuando la dirigente y abogada Florencia Arietto, ex asesora de Bullrich en el ministerio de Seguridad de la Nación, salió a cuestionar el planteo de la presidenta del PRO de llevar al Ejército a combatir el narcotráfico en Rosario. Existe, en medio de estos cruces, un dato clave: Arietto está trabajando ahora junto a Rodríguez Larreta.

“Patricia dobla en todas las curvas a 180, no se puede dejar muertos en todos los desalojos como Maldonado en Cushamen y Nahuel en Mascardi”, arrancó Arietto. “Piden utilizar el Ejército y después cuando haya una montaña de muertos los van a condenar por violencia institucional. No funciona así. Mejoremos la policía pero no hagamos demagogia”, criticó. Y agregó: “Vos pedís como demagogia que vaya el Ejército a hacer seguridad interior y un soldado está entrenado para matar en una guerra, no para hacer seguridad interior”.

El revuelo que se generó fue tal, que Arietto salió a pedir disculpas públicas. “No debí haber hecho las críticas a los procedimientos de manera pública, lo hice con buena fe. Pero no puse en consideración que esto es un guerra y del otro lado está el kirchnerismo que es capaz de todo, incluso atentar contra la democracia. Mis disculpas públicas Patricia Bullrich”, escribió la abogada en su cuenta de Twitter.

“Lo que se esconde detrás de esto, de la crítica, del no poner al Ejército en la calle por miedo a que se repita a lo que pasó en otra oportunidad histórica, de que el caso Maldonado tendría que haberse hecho otro procedimiento distinto, es la decisión de no tener una concepción clara de defensa de la ciudadanía, de ser firmes, claros y estrictos, de manejarnos con la ley y de ser capaces de ir en contra de la construcción de la mentira”, expuso la presidenta del PRO en su réplica. Y enseguida envió un mensaje a las “palomas” de Juntos por el Cambio. “Los que no se animan dejan una sociedad en total y absoluta indefensión”, sostuvo.

DESALOJOS

En cuanto a los desalojos en Chubut y Río Negro que motivaron los cuestionamientos de la dirigente cercana a Larreta, Bullrich defendió una vez más “la lucha frontal a los organismos de DD.HH. que se habían convertido de una pata del kirchnerismo”.

“Hay que dejar de lado esto, el no animarse a combatir el delito, no ir al frente, no cuidar a la ciudadanía cuando te toman una propiedad, ruta o la 9 de Julio. Y, a fin de cuentas, los que no se animan, dejan una sociedad en total y absoluta indefensión”, insistió Bullrich.

Y completó: “Si vos ves a los problemas y solo repetís que tenés un problema, entonces nunca vas a encontrar la solución. El desorden le gana al orden. Y cuando yo sea presidenta, el orden va a ser la regla. Va a ser un programa absolutamente diferente”.