Para tomar nota: dónde más están cortando

La Ciudad de Buenos Aires se verá afectada por el caos vehicular producto de los cortes anunciados por la Unidad Piquetera en reclamo al Gobierno Nacional por el pago de los 160 mil plantes Potenciar Trabajo suspendidos. La medida se replica también en todo el país con más de 130 puntos de acceso interrumpidos.

A través de un comunicado de prensa, los dirigidos por Eduardo Belliboni detallaron que además del Puente Pueyrredón, tienen previsto cortar en:

- Puente La Noria

- Acceso Oeste - RN 7

- Autopista Panamericana

- Autopista La Plata-Buenos Aires

En el interior, la afectación también es masiva y comprende:

- Córdoba: Ciudad de Córdoba, Patio Olmos, Puente Centenario, Jesus María, Colonia Caroya, Monte Cristo, Río Tercero y Cruz del Eje.

- Salta: 12 cortes en rutas nacionales

- Formosa: 6 cortes en rutas nacionales

- Río Negro: Bariloche Centro Cívico, Villa Regina, RN 22, General Roca

- Neuquén: RN 22 - puente Cipolletti, Plottier y movilizaciones en Zapala, Chos Malal, Cutral Co, Plaza Huincul, Chañar

- Misiones: ruta en El Dorado, San Pedro, San Vicente, 2 de mayo, Oberá, Apóstoles y Colonia Delicia

- Corrientes: Ruta Nacional 12

- Entre Ríos: Ruta Nacional 12

El reclamo surge luego de la suspensión del pago de alrededor de 160 mil beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo. Desde Unidad Piquetera apunta contra el gobierno de Alberto Fernández por la disminución de ingresos en febrero y la baja del plan en marzo. "El ajuste en los gastos del Estado no solo afectan a desocupados y precarizados, las jubilaciones mínimas, sino que los hospitales y escuelas sufren un recorte año tras año, por la vía de la inflación que también se come los ingresos de lxs trabajadores no registrados o 'en negro'", señalaron desde la izquierda.

En la misma línea, reclamaron ante la falta de "trabajo genuino", y cuestionaron la auditoria en los planes sociales que determinó la suspensión de casi 160 mil beneficiarios por no cumplir con las condiciones. Además, criticaron a las organizaciones sociales oficialistas nucleadas en la UTEP tras asegurar que se "adaptaron al ajustazo".

"Las Organizaciones oficialistas nucleadas en la UTEP, Evita, Somos, CCC y otros se han adaptado a este AJUSTAZO, y no abrieron la boca para defender a los compañeros afectados, mucho menos movilizarse", postularon.