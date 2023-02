Alberto blanqueó que no se habla con un ministro

Alberto Fernández sinceró ayer lo que todo el mundo sabe: que su gobierno está atravesado por una interna feroz, al punto que confesó que no se habla con uno de sus principales ministros, el cristinista titular de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

No es menor el dato. Interior es el ministerio político de cualquier gestión, tal vez de lo más importante junto a Economía. En el loteo inicial del gabinete, allá por 2019, Fernández regaló el lugar a Cristina Kirchner, quien puso a Wado, uno de los tres dirigentes más importantes de La Cámpora. Al cabo de más de tres años, es claro que la agrupación del diputado Máximo Kirchner casi que no se siente parte del gobierno.

“Yo sé con quién puedo gobernar y con quién no”. Así respondió el Presidente a la pregunta de su entrevistadora sobre su relación cortada con el ministro del Interior, quien en los últimos días dejó trascender que está enojado con Alberto por no haber sido convocado a un evento con el presidente de Brasil, Lula da Silva. El razonamiento podría hacerse extensivo a todo el camporismo.

“No voy a dedicar un segundo a eso, yo sé con quién puedo gobernar y con quién no. Yo gobierno con los que puedo gobernar y sigo gobernando, no me importa”, fue la frase textual cuando le preguntaron sobre la interna. La entrevista fue concedida a la radio porteña Urbana Play.

Ante la repregunta por esa muy rara situación, inédita en la historia reciente, en la que un Jefe de Estado no conversa con su ministro político, Alberto replicó: “Preguntale a Wado de Pedro”. Fernández no hizo más que transmitir la sensación -o ratificar lo que todo el mundillo político sabe- de que no controla a su subalterno.

Por qué no lo va a sacar

Así, aún sin diálogo, Fernández no desplaza a De Pedro. Sería considerado un acto de guerra por el kirchnerismo duro en momentos en que el Presidente acaba de convocar a una mesa electoral del oficialismo para definir estrategias proselitistas. Por lo que se ve, arrancará bastante caldeada porque es muy probable que el designado por Cristina en ese espacio sea Wado. Quien, por cierto, también es la figura que los camporistas agitan como eventual precandidato presidencial, en abierto desafío a Alberto.

La verdad es que De Pedro se irá del Gobierno cuando Cristina quiera. O cuando ella lo ordene.

Hasta anoche, el kirchnerismo guardaba silencio sobre el tema. No había réplica. Tal vez porque como finalmente Fernández cedió a la presión de Máximo y los suyos para llamar a la mesa política, en el cristinismo intuyen que subir el tono con una respuesta pública puede hacer naufragar esa movida, que vienen reclamando hace meses. O quizás porque escuchan al ministro de Economía, Sergio Massa, que implora por un poco de paz política para no complicar más su faena.

“Vamos a discutir la estrategia para la elección, las cuestiones internas, el problema de las PASO, las diferentes alternativas”, dijo el Presidente sobre la mentada mesa, que se supone se juntará a fines de este mes. Es una forma de marcar la agenda porque el kirchnerismo quiere que también se aborden allí cuestiones vinculadas a la gestión, de la que intramuros son muy críticos.

El llamado “rumbo”, por ahora surcado por el ajuste económico que implementa Massa. Fernández le escapa a eso: sólo pretende que se trate lo vinculado a la elección, incluía la conveniencia o no de las Primarias en el oficialismo.

Justamente para diluir el peso interno de la vicepresidenta en ese ámbito, Fernández pretende que también se sienten gobernadores, intendentes, sindicalistas y piqueteros aliados del Gobierno. Aún no se conocen los nombres que serán convocados.

Como pasa cada vez que habla Alberto, con las horas muchos de sus colaboradores se agarran la cabeza. Indefectiblemente, siempre termina diciendo cosas que rozan lo inexplicable, son un bumerán. Sus colaboradores de prensa, así, suelen atajar muchos penales.

Ayer, en medio del enfrentamiento con la Corte Suprema que incluye el pedido de juicio político en el Congreso (un gesto de alineamiento con su vice), Alberto introdujo el raro concepto de “exceso de independencia” de uno de los tres poderes del Estado.

A la hora de explicar, como él sostiene, por qué la República no funciona plenamente o funciona mal, el Presidente afirmó: “Tenemos uno de los tres poderes que, en un exceso de independencia, pone su pie en los otros dos poderes y los otros poderes reaccionan”. No hay remate.