Argentina registró el verano más cálido de su historia desde el registro de 1961

Argentina registró el verano más cálido de su historia desde 1961 en el período estival de 2022 y 2023 con 1,3 grados por encima de la temperatura normal, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) batió el récord histórico de 1906 a 2023 con una temperatura promedio de 25,6 grados, según un informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundido hoy.



El SMN confirmó que Argentina se encuentra atravesando el verano más cálido a a partir de los registros de 1961, con "1,3 grados por encima de lo normal".

Explicaron además que para la medición "no se informa una temperatura promedio porque no sería representativo del país, sino que la temperatura normal se obtiene a partir de la comparación con las temperaturas que eran normales de los años 1981 al 2010".



De esta forma, el verano de 2022 y 2023 quedó primero en el ranking a nivel país, seguido por el verano de 1988 y 1989, que tuvo "una anomalía de 1,1 grados por encima de lo normal", detallaron.



En el tercer puesto quedó ubicado el verano pasado de los años 2021 y 2022, con una "anomalía de 1 grado".



"Este verano vuelve a marcar un récord de temperaturas más elevadas con récord del verano más cálido, y además con récords en cantidad de olas de calor, que no solamente hubieron muchas, sino que fueron tempranas, ya que la primera se registró a fines de la primavera", señalaron.



Agregaron que a esto se sumarán "las olas de calor tardías, que si bien aún no se declaró ola de calor, es muy posible que esta semana muchas localidades la registren nuevamente".



A su vez, destacaron que "hubo varias localidades que tuvieron el verano más cálido desde que hay registros en cada una de ellas, principalmente en la provincia de Jujuy, Salta, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y Neuquén".

🇦🇷 Argentina también tuvo uno de los veranos más cálidos de la serie histórica (1961-2023). #Récords | Los 𝐝𝐚𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞𝐬 muestran que el verano 2022/23 podría superar al muy caluroso verano 1988/1989 😱 pic.twitter.com/MCKLQmg3hv — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 1, 2023



En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registró el verano más cálido de su historia en el período estival de 2022 y 2023 con una temperatura promedio de 25,6 grados que batió el récord histórico de 1906 a 2023, indicó el SMN este mediodía a través de Twitter.



"#Récords. Los datos preliminares muestran que el verano 2022/23 podría superar al muy caluroso verano 1988/1989", con un promedio de 25,3 grados.



Y agregaron que, de los cinco veranos más cálidos en 117 años, cuatro ocurrieron en los últimos 10 años.



Así, el ranking quedó establecido con el primer puesto en 2022/2022 (25.6°C), seguido por los años 1988/1989 (25.3°C), en tercer lugar el 2015/2016 (25.3°C), en cuarto 2016/2017 (25.2°C) y en quinto puesto 2013/2014 (24.8°C).



Asimismo, comentaron que este miércoles en CABA se registraron 37 grados de temperatura a las 15 horas, por lo que la ciudad "estuvo a menos de un grado de romper el récord histórico de temperatura para el mes de marzo, que fue de 37,9 grados el siete de marzo de 1952".



Hasta el momento se pronostican temperaturas para la Capital Federal de 25 grados de mínima y 35 de máxima, y vientos del noroeste rotando al norte, informó el SMN, en tanto que para mañana se esperan una temperatura de 25 grados de mínima y 36 de máxima.



También el viernes se prevé que continúe el calor, con una temperatura de 25 grados de mínima y 35 de máxima.



La última ola de calor, que afectó a casi la totalidad del país entre el 2 y el 14 de febrero, dejó récords de temperaturas en 27 aglomerados urbanos, entre los cuales la ciudad de Buenos Aires registró el evento de máximas agobiantes más largo durante ocho días con 38,1º, según consignó el SMN.