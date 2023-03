Fogonazo inflacionario deja “grogui” las aspiraciones electorales del FdT

eleconomista.com.ar

Fue un baldazo de agua fría. Así recibió el entorno de Sergio Massa el número de inflación de febrero que fue muy superior al que creían en Economía (en torno al 6%).

Las mediciones paralelas y la información que les llegaba de las consultoras privadas y que miran en pasillos oficiales alertaban sobre cierto recalentamiento pero nadie en el Palacio de Hacienda esperaba el número que publicó Marco Lavagna.

Ahora, la candidatura de Massa, un animal político con aspiraciones presidenciales, quedó “grogui”. Como los boxeadores, el ministro de Economía tiene dos opciones después de recibir un golpe que lo deja “zapateando” en el ring: tirar la toalla o rearmarse y seguir en pelea.

Fuentes de Economía dicen que la batalla por la inflación no está terminada. Pero lo cierto es que los “conejos de la galera” se terminaron y en el Frente de Todos empiezan a recalcular y piensan que, quizás, el tigrense ya no es la mejor opción para las presidenciales. ¿Será Cristina, que impulsa la candidatura del ministro, quien termine tirándole la toalla?

Los números de marzo marcarían otro golpe para las aspiraciones del ministro. En las consultoras se habla de un piso de 7%. Podría ser mayor y superar el trágico 7,4% de julio pasado. ¿Cómo hace campaña un ministro de Economía cuya carta de presentación es una inflación que corre a más del 100% anual? Difícil.

Si algo conocen los ministros del área que quisieron jugar en política, es que Economía es una silla eléctrica para esas aspiraciones. Ni el mismísimo Domingo Cavallo, el último súper ministro en serio que tuvo Argentina (algunos ponen a Roberto Lavagna en esa lista) pudo sobresalir cuando intentó ser presidente (quedó tercero muy lejos en 1999) ni jefe de Gobierno (se bajó en un segunda vuelta con Aníbal Ibarra en el 2000).

Por ahora, Massa podría ir y, en todo caso, “inmolarse” por el Frente de Todos. La duda es la decisión que tomará Cristina. “La vice todavía lo banca. Lo hace porque no hay mejor candidato que le asegure ser competitivos y quedarse con la Provincia de Buenos Aires. Pero ella está abierta a escuchar opciones”, dicen en el entorno de la “Jefa”.

El banco CMF, donde se desempeña el exDeutsche y vice del BCRA, Gustavo Cañonero, fue lapidario con la gestión del ministro de Economía. Y dijo: “El mal dato de inflación trajo consecuencias en el seno del equipo económico que se debate cómo seguir y cómo enfrentar los indeseables problemas que se continúan expandiendo a lo largo de las demás variables del sistema. Luego de más de medio año desde la asunción de Massa, los precios corren al mismo ritmo de suba y, al parecer, lo único que se ha ganado es tiempo, pero con el costo de llevar a cabo una política económica con fecha de vencimiento relativamente cercana”.

Otro, pero desde la vereda de enfrente, que no tuvo piedad con Massa fue el exvice de Axel Kicillof (otro que con su silencio “banca” al ministro), Emmanuel Álvarez Agis. Luego de enviarle a sus clientes un comentario donde trataba de “blando” al ministro al haber aceptado que la meta fiscal con el Fondo no se toque (”un acuerdo que no acuse recibo del impacto de la sequía es condenar al país a una crisis económica de magnitud, con derivaciones imprevisibles no sólo económicas sino tal vez también políticas”, había escrito), el director de PxQ avisó que el poder adquisitivo se va a pulverizar y que “Massa renegoció, pero no se debe renegociar de esa manera”.

Agis hace un pedido: si el Fondo no está dispuesto a darle plata a la Argentina por los efectos de la sequía, habría que incumplir el acuerdo. “Hay que renegociar el acuerdo con el Fondo ya, preparándose para lo peor, y si viene lo mejor, buenísimo”, dijo. ¿Música para los oídos de Cristina?

En medio del fogonazo inflacionario, se despertaron los dólares alternativos. Y el BCRA salió a intentar calmar las aguas con una suba “moderada” de las tasas.

Los directores del Central venían debatiendo si hacerlo en forma más agresiva (se habló de 500 puntos) pero primó quedarse a mitad de camino. Esa suba se queda muy corta para detener el espiral inflacionario.

El Central es un colador y pierde dólares a pasos agigantados: el jueves cedió casi US$ 100 millones y en el mes ya acumula US$ 736 millones en rojo. “A este ritmo el Banco Central se encamina a cerrar este mes con intervenciones que podrían superar los US$ 1.000 millones, superando el resultado negativo de febrero (US$ 890 millones) y enero (192 millones). De no mediar nuevos anuncios (dólar soja III, etcétera) el comienzo de abril volvería a ser deficitario por la escasa liquidación del complejo agroexportador”, vaticina Delphos Investment.

¿Está caro o barato el dólar? Un interesante reporte de “Mercados Para Todos” dice que en lo inmediato, los riesgos llevan a pensar en un dólar “barato”, por fuera de su movimiento cíclico. “En el largo, una brecha de 100% es insostenible, y duplica los niveles del anterior cepo kirchnerista”, advierte.

Y agrega que a precios constantes, el CCL actual quedó muy por debajo de los períodos de crisis. “Podríamos simplificar la respuesta sólo pensando si las condiciones de hoy son mejores o peores que las de octubre 2020 o julio 2022, los dos mayores picos que se observan. En precios de hoy, el primero equivale a $588 y el segundo en $490. Visto de esta manera, no luciría a priori sobrevaluado”, afirman.