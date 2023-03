En la interna porteña de Juntos piden “reglas claras”

La decisión de Mauricio Macri de no competir por la primera magistratura si bien aceleró la interna en el PRO entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, también reavivó las tensiones en Juntos por el Cambio. Es que la alianza entre el alcalde porteño y el radical Martín Lousteau, que busca sucederlo en CABA, se vio afectada por la decisión de la cúpula del “partido amarillo” de apoyar a Jorge Macri como candidato “único” en la capital federal.

Tras el encuentro del último viernes entre el expresidente y el jefe de gobierno porteño, el vicepresidente de la Legislatura porteña y “pupilo” larretista, Emmanuel Ferrario, decidió bajar su precandidatura en CABA y en breve podría imitarlo el sanitarista Fernán Quirós. Es que Macri viene presionando a Larreta para que brinde un apoyo explícito al intendente de Vicente López -en uso de licencia- y, de esta forma, le sume el volumen político necesario para llegar en óptimas condiciones a una elección donde el representante del PRO generalmente es el favorito. No conforme con el primer gesto enviado desde Parque Patricios, ahora el expresidente presiona para romper la sociedad de Larreta con el senador radical y líder de Evolución.

Ante la consulta si “veía” a Lousteau como jefe de gobierno porteño, el exmandatario dijo ayer que “la verdad, no. Porque creo que el PRO ha marcado un rumbo de modernidad y calidad en la gestión que la tiene que seguir marcando”. Dejó en claro, de este modo, que no está dispuesto a ceder a la UCR un distrito que sentó las bases para la proyección nacional del partido que supo fundar en 2005, justamente, en sociedad con Larreta y otros dirigentes.

En el radicalismo aseguran, no obstante, que el acercamiento entre Macri y el alcalde porteño “no cambia nada” la coyuntura política pero sí exigen “reglas claras” para que haya una disputa sin condicionamientos en las PASO del 13 de agosto.

Cerca del líder de Evolución, en tanto, observaron como “previsible” el lobby desplegado en las últimas horas por el expresidente para beneficiar a Jorge Macri. “Considera que CABA es un bien ganancial y no de los porteños”, chicaneó un dirigente de trato diario con el senador radical. Con todo, sostuvo que el vínculo con Larreta no ha cambiado.

El alcalde porteño, en verdad, no ha cortado su relación política con los referentes del radicalismo. La semana pasada compartió sendas “bajadas” con Lousteau y el último jueves mantuvo un largo encuentro con Gerardo Morales, precandidato presidencial por la UCR.

Anoche referentes del cententario partido como Ernesto Sanz, cofundador de Cambiemos, el senador Alfredo Cornejo, y el diputado Rodrigo de Loredo (Evolución), se dieron cita en la cena de la Fundación Libertad, que tuvo a Macri como principal orador. Si bien el expresidente se llevó todas las miradas, también ganaron en centralidad el propio Larreta y Patricia Bullrich, que llegó a último momento al salón ubicado en Parque Norte por una reunión con empresarios.

No fue parte de la glamorosa velada la ex gobernador María Eugenia Vidal que, en cambio, difundió una carta pública a raíz de la decisión de Macri de no ser candidato. En la misiva, además, propuso una serie de pautas para que no haya mayores fricciones entre los candidatos de JxC. En este sentido, también se atrevió a reclamar “reglas de juego claras” con vistas a las elecciones primarias, como definir el mecanismo a utilizar para conformar las listas legislativas y un compromiso para acordar “una fiscalización conjunta en todo el país” y así cuidar entre todos “los votos de nuestra coalición”.

En pos de evitar mayor tensión entre los socios de la coalición opositora, también se dará continuidad a las mesas técnicas de JxC. Este miércoles por la mañana, en este sentido, se reunirán los economistas de los partidos que integran el armado opositor en la sede de la fundación Hanna Arendt (Coalición Cívica), para consensuar una respuesta contundente al canje de bonos en dólares de organismos públicos implementado por Sergio Massa.

A consecuencia de la decisión de Macri de no competir electoralmente en 2023, también se movió el avispero en la grilla de precandidatos a gobernador del PRO. Si bien Diego Santilli es el firme postulante de Larreta en el distrito, Bullrich debe decidir a qué dirigente “bendice” para la carrera por el sillón de Dardo Rocha. En ese selecto grupo se encuentran Joaquín de la Torre, Néstor Grindetti y Javier Iguacel; también se anota el diputado Christian Ritondo, que hace equilibrio entre Vidal y la líder del PRO. Es que en el campamento del partido amarillo hay coincidencia que uno de los efectos del “renunciamiento” de Macri es un necesario ordenamiento de la oferta electoral del espacio en la Provincia.