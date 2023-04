VIDEO. Vigilia por los caídos de Malvinas a 41 años: “El 2 de abril fue el último día que estábamos todos vivos”

Esté sábado 1 de abril se realizará en Plaza Islas Malvinas la Vigilia para honrar la memoria de los ex combatientes de Malvinas, a 41 años de la guerra. Comenzará a las 18 hs, con exposición de fotografías de la Isla antes y después de la guerra, habrá espectáculos musicales y guiso de lentejas.

El acto tendrá un tono festivo, según explicaron desde el CEMA (Casa de Ex Soldados Combatientes de Malvinas), con un plato de guiso de lenteja para los asistentes, de manera gratuita, que se cocinará en tres cocinas de campaña. A las 00 del 2 de abril, Día del Veterano y Veterana y de los caídos en la Guerra de Malvinas, todos juntos entonarán las estrofas del Himno Nacional.

Los sobrevivientes y familiares de caídos serán quienes lleven adelante la jornada. Estarán acompañados por diferentes escuelas de la Ciudad y todos aquellos que quieran participar.

La vigilia, que comenzó -casualmente- a llevarse a cabo el mismo día en que se inundó la Ciudad en uno de los días más tristes para los y las platenses, representa un canal para que aquellos sobrevivientes puedan “establecer un vínculo con la sociedad, que está más allá del 2 de Abril de Malvinas”.

“Es un momento de conmemoración, de recuerdo, de gratitud por estar vivos pero incompleta porque faltan los muchachos”, contó Antonio Reda, tesorero de CEMA. “El 2 de abril fue el último día en que estábamos vivos todos. El 3, ya faltaban pibes”, agregó.

Vivir, sobrevivir y reconciliarse

En el inconsciente social, se recuerda a los caídos en la Guerra de Malvinas y a los sobrevivientes rodeados de pesares, dolores, pérdidas y golpes que duelen en el cuerpo y en el alma. Durante diez años “no éramos ni civiles ni militares. Estábamos en una nebulosa”. Muchos de ellos, al volver, ante la ausencia del Estado y la dificultad para reinsertarse en la sociedad, se vieron obligados a pedir en las calles para comer.

“La gente nos recuerda con esa necesidad de comer y nosotros creemos que (el guiso) es un homenaje a la gente que nos viene a acompañar. Nos parece que darle a la gente un plato de comida, es parte de la gratitud por el acompañamiento”, reflexionó Antonio.

41 años después, cada 2 de abril es un momento de recordar a “nuestros amigos y compañeros que quedaron allá”. “Hoy podemos hacer esto, festejando la vida y recordándolos con sus familiares”, agregó.

Fue un camino distinto para cada uno de ellos. Hay compañeros que aún les duele, otros que se fueron de este mundo con esa herida abierta y otros, como Antonio, que el sentimiento de bronca lo acompañó por décadas: “No podía ni mirar fútbol ni hablar de Malvinas durante 20 años. Con el tiempo me di cuenta que la culpa no la tenían las Islas, sino que fue producto de decisiones que tomaron seres humanos”.

En este camino de repensar, no olvidar y mantener viva la memoria, desde el CEMA llevan adelante charlas en colegios y jardines, donde se encuentran con nuevas generaciones que “entienden y se sorprenden, tienen muchísimo interés”.

De las cosas que más marcadas les quedaron en estas jornadas son las consultas que los más chicos les hacen y con el entusiasmo que buscan aprender sobre la historia argentina. “Fuimos a una escuela y nos pedían autógrafos. Nos hacen preguntas que los adultos no nos hacen. Querían saber cómo nos sentíamos, qué pensábamos, si queríamos estar con nuestra mamá, si teníamos miedo, si extrañamos a nuestros amigos”, contó Reda.

“Los pibes de Malvinas”

Este Mundial trajo la Copa del Mundo a Argentina pero también instaló la famosa canción “Muchachos”. La frase “De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré” se clavó en la sociedad y abrió de nuevo ese debate histórico sobre la memoria.

En este sentido, Antonio explicó qué le ocurre a él con esa canción: “A mi no me gustaría ser remera. Me encantó el gesto, la canción pero a Malvinas hay que sentirlo, sino no. Porque cuando te pones una remera de Malvinas, tenes que saber que en La Plata hubo diez caídos, cómo fue, qué pasó y cómo se puede recuperar la Islas sin que tenga que morir más gente”.

Luis Poncetta, secretario de CEMA, se ubicó del otro lado para comentar: “A mi me emocionó y después de diez años de olvido, que esto se haga masivo ante una alegría tan grande y se tengan el recuerdo de los chicos de Malvinas es muy sabio. La filosofía popular y el fútbol tiene esas cosas”.

“Nosotros somos los responsables de que esa esencia esté relacionada con el corazón, nuestros compañeros y nuestra historia”, sumó Antonio. “Ver a un chiquito de 5 años cantando eso me emocionó mucho”, detalló Luis.

Un monumento y una deuda histórica

La Plaza Islas Malvinas es un monumento en sí misma y, además, es un espacio en La Plata completamente marcado por la guerra. La vigilia es un simbolismo que mantiene presente ese dolor con el objetivo de sanar.

Pero hay un monumento especial, que está ubicado sobre 19 y 51: “Lo inauguramos el año pasado. Es un soldado que está esperando frente a ese portón de calle 19 para que se abra y vuelvan esos chicos que no volvieron con nosotros. No puede ser físico pero sí simbólico. Para eso es la vigilia”.

En cuanto a esa reparación histórica y las deudas que dejó la guerra, Antonio afirmó: “Es una cuestión indemnizatoria, nos cortaron el desarrollo, el volver a integrarse. Si la sociedad siente deuda, está más que saldada. Esa deuda es histórica y es de la dirigencia”. “Hasta que la dirigencia no sienta Malvinas, esa deuda va a seguir. La guerra es la locura organizada. El estado organizado para decirle a la gente que eliminar al otro es bueno, es peligroso”, lanzó.

“La sociedad está tomando conciencia, los jóvenes también. Los primeros años fueron muy duros, nos daba vergüenza decir que estábamos pero ahora la situación cambió. La gente piensa de otra manera, tiene claro lo que fue. La guerra es la locura en sí misma”, mencionó Luis.

La inundación

Para quienes viven en La Plata, el 2 de abril está cargado de sentidos y heridas. No solo por la guerra, sino por la peor inundación que se vivió ese mismo día, hace diez años.

Por esas cosas de la vida, CEMA nació el 2 de abril de 2013 y fue la primera vigilia. “Esa noche estábamos en la Plaza llevando comida a la gente y estábamos atrapados con el agua. Esa es una tragedia que tampoco pudimos olvidar y lo mismo pasó con Malvinas, el costo siempre lo pagan los que menos tienen”, admitió Luis.

Aquel día, la tragedia golpeaba la puerta y Antonio y Luis la atravesaron juntos, una vez más. Ninguno pudo llegar a sus casas y al otro día, ya llevaban adelante la recuperación asistiendo a los afectados con comida y colchones.