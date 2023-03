El presidente de la Corte rompió el silencio

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, se refirió anoche a las duras críticas de Alberto Fernández al Poder Judicial durante la asamblea legislativa y reconoció la tensión entre los tres poderes. “Cuando recibimos la invitación, conversamos entre los cuatro ministros de la Corte sobre cómo iba a ser nuestra representación. Decidimos que fuera Presidente y Vice y sabíamos cuál podía ser el clima, pero estábamos convencidos de que nosotros no nos tenemos que dejar ganar por la pasión, ni por la simpatía, ni por la antipatía porque expresamos una representación institucional”, expresó.

“El político reclama porque quiere transformar la realidad con una norma y el juez lo impide porque lo declara inconstitucional. Allí el juez suele decir ‘No se pueden hacer las cosas de esta manera’. Es una tensión casi permanente que hace a la dinámica del sistema republicano y hay acostumbrarse a esta situación”, explicó en una entrevista en un canal de cable.

Pese a la incomodidad del momento, el miembro de la Corte descartó la posibilidad de retirarse del Congreso en medio del discurso: “Hubiera sido un triunfo de la subjetividad por sobre la objetividad que expresa la institución que representamos”.

JUICIO POLÍTICO A LA CORTE SUPREMA

Aunque no quiso opinar respecto al proceso de investigación que se lleva a cabo en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, sostuvo: “Asistimos a esta situación y la sobrellevaremos como consideremos en cada momento que debemos sobrellevarlo”. De todas maneras, cuestionó: “¿Se puede juzgar a los jueces por las sentencias? Más allá de este juicio político, la respuesta es no”.

Asimismo criticó: “La Corte no inventa los casos. No es que uno dice ‘hoy me levanto y me voy a meter con otro poder del Estado’, las causas llegan. Nosotros actuamos porque piden que actuemos. Lo que no se puede decir después de haber pedido la actuación, es ‘ustedes no son competentes para esto’”. Y marcó: “No se entiende el por qué golpeo la puerta y pido justicia y después digo ‘quien me está respondiendo no está habilitado’ para hacerlo cuando fui yo el que golpeé la puerta”.