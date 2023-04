Insólito: cayó a una comisaría de La Plata con un bolso lleno de dinero y se lo ofreció a policías para liberar a su marido

Un hecho realmente asombroso ocurrió en la Comisaría 9na de La Plata de 5 y 59, donde una mujer, ofreció una buena suma de dinero en forma de coima a los policías, que habían detenido a su marido, junto a otra persona, el pasado 9 de abril.

La misma se acercó hacia la seccional, llevando un bolso (estilo botinero) en su poder, que contenía 100 billetes de $1000 ($200.000 mil en total). En búsqueda de complicidad con la policía, intentaba que su acción sea comprendida y con ello, que lo que ocurrió días atrás no surja efecto (debido a la detención).

Una vez instalada allí, efectivos solicitaron que la mujer exhiba sus pertenencias, donde se negó a la requisitoria y le arrojó el bolso hacia otra persona que se encontraba junto a ella.

Según relatan las fuentes policiales, una vez aprehendida, lanzó una frase que dejó sorprendidos a quienes estaban en el lugar: “Agarrá la plata, no seas tonto. Cobrás dos mangos y todos contentos, con las ruedas comemos todos”.

Esta situación viene a consecuencia de la detención de dos hombres de nacionalidad colombiana (44 y 51 años respectivamente), que fueron interceptados por la Policía el domingo pasado, tras una intensa persecución en calle 68 entre 6 Y 7. Todo se dio luego de una denuncia al 911 hecho por los propios vecinos, donde se los ve a ambos sustrayendo ruedas de vehículos que se encontraban estacionados por la zona.

Un testigo ocasional afirmó que no pudo ver el vehículo donde los mismos se movilizaban, pero rápidamente la Policía pudo actuar en el hecho, divisando el rodado y ordenándole que detenga su marcha. Los ladrones no solo se negaron a hacerlo, sino que trataron de escapar, algo que finalmente no pudieron, tras abandonar el auto e intentar huir a pie.

Durante la requisa, se secuestraron un Volkswagen Suran, tres ruedas completas y una llave de cruz, llave de presión y alicate corta cadenas. La causa está caratulada como "Robo y resistencia a la Autoridad".