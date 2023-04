Por la inflación, le piden a Pesce una suba de hasta 500 puntos en las tasas

El dato de inflación de marzo que se conocerá el viernes, entre 7,2% y 7,5% según trasciende en pasillos oficiales, dejará sin opciones a Miguel Pesce.

El banquero central, al menos así lo espera el Fondo Monetario Internacional (FMI), deberá sobreactuar la suba de tasas de interés para enviar una señal al mercado. Se habla, si el dato del Indec termina siendo tan elevado como empezó a circular en las últimas horas, de una potencial alza de hasta 500 puntos básicos.

La magnitud suena verosímil: no sólo porque el Gobierno tiene que evitarse una corrida dolarizadora antes de las elecciones, sino porque el Fondo fue muy tajante en su último reporte con la Argentina. "Las tasas de interés tienen que ser más positivas que ahora sí sube la inflación", pide on the record el staff del organismo.

Así, la expectativa es que la tasa pase del actual 78% al 83% anual. Algo que daría una tasa efectiva anual superior al 120% mientras que ahora la cuenta da 113% (muy parecida a la estimación de inflación que tienen los bancos y consultoras privadas).

El Fondo fue explícito en su pedido a Segio Massa en su Staff Report, una especia de biblia donde adelanta lo que le pidió en privado al ministro: "Las tasas de interés reales deberían permanecer lo suficientemente positivas para hacer frente a la alta inflación y respaldar la demanda de activos en pesos. Es posible que se justifiquen aumentos adicionales de las tasas en caso de que se produzcan nuevos shocks inflacionarios o se intensifiquen las presiones cambiarias".

En parte, Pesce viene cumpliendo con los algunos de los últimos lineamientos que el mismo Fondo publicó en su extenso reporte de 111 páginas hace pocos días. Primero, acelerar el crawling peg para que el dólar oficial no se siga atrasando y después que las tasas de interés sean más positivas. La primera ya se empezó a cumplir, mientras que la segunda debería confirmarse este mismo viernes después del dato del Indec.

La suba del dólar oficial es una realidad. A finales de marzo el BCRA aceleró la suba del tipo de cambio a $3,20 semanales cuando previamente venía de alzas inferiores a $2,20. El dólar oficial ya subió esta semana casi lo mismo que toda la última semana de marzo y se prevé que lo superará (faltan aún 2 ruedas), marcando un nuevo ritmo (creciente) en la actualización del dólar más barato del mercado.

La suba de tasas (potencial) y del dólar oficial buscan ya no que la inflación no se desmadre, una batalla perdida para este Gobierno, sino que no recaliente a los dólares alternativos y frene la liquidación por el "dólar agro" que le dará cierto oxígeno a Massa.

En Economía saben que sin una medida contundente luego del dato de inflación del viernes, el blue y el CCL treparán y así se ensanchará aún más la brecha cambiaria. Algo nocivo para el plan de contener la crisis económica.

En el Central, que solían ser renuentes a medidas más ortodoxas y recién con la llegada de Massa (y la intervención de la entidad vía Lisandro Cleri como veedor del tigrense) se acomodaron un poco mejor las tasas. La inacción o el quedarse cortos con el torniquete podría complicar los planes del ministro de Economía que por estas horas está en Wshington ungido por seguir ganando tiempo para retrasar lo que será (¿en el futuro?) inevitable: una devaluación.

Massa se aferra a conseguir dólares (de multilaterales, no del Fondo) y seguir adelantando liquidación del campo para llegar a las PASO sin una crisis cambiaria. No mucho más, ni mucho menos, que eso.

