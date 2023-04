Según el Papa, las mujeres son “generosas” aunque hay algunas “neuróticas”

ROMA

El papa Francisco afirmó ayer durante un encuentro con religiosas que las mujeres son “generosas” y “valientes” aunque, a veces, hay alguna “neurótica”, como “en todas partes”. “Es propio de las mujeres ser generosas, así es. A veces hay alguna neurótica pero esto pasa un poco en todas partes ¿no?”, indicó el pontífice al recibir a las participantes en la Asamblea General de la Unión de Madres Superioras de Italia (USMI) en el Vaticano.

En su discurso, difundido por la Santa Sede, Francisco dedicó varias palabras a describir su visión de las mujeres como personas “buenas, que saben crear nuevos caminos, saben dar” y también son “valientes”. Además recordó que las mujeres, según el Evangelio, fueron las primeras “testigos de la resurrección del Señor”, quienes además anunciaron la noticia al resto de discípulos.

“Estas mujeres no eligieron el encuentro para ellas solas, ni hacer el camino solas: eligieron caminar con otras. Porque es propio de las mujeres ser generosas, así es”, consideró.

Sobre la vida consagrada, Francisco pidió que estén pendientes de las “enfermedades” asociadas a la dedicación religiosa. “Me gustaría destacar una que va en contra de todo lo que hemos dicho: la amargura. Ese espíritu de amargura interior. Siempre mirando las dificultades, siempre haciendo un monumento al ‘pero, aunque...’, siempre repitiendo que las cosas están mal”, opinó.

“Por favor, cuando vean eso en una comunidad o algunas monjas, ayúdenlas a salir de esta situación; de las personas melancólicas que siempre piensan: “¡Ah, los viejos tiempos eran mejores! Las cosas no van, y aquí y allá...”. Ese es el elixir del diablo, el licor de la amargura.”, añadió. Y les pidió “ustedes deben ser sembradoras de esperanza, que no es lo mismo que sembradoras de optimismo, no. De esperanza, que es otra cosa. Porque ser mujer es dar vida, abrir caminos, llamar a otros”.

SITUACIÓN EN EL VATICANO

Para romper el “techo de cristal” en la Ciudad del Vaticano, el papa Francisco se fijó el objetivo de aumentar el número de mujeres en cargos de responsabilidad. Pero sus reformas se topan con las mentalidades de un sistema intrínsecamente patriarcal.

La figura femenina no es la que más se destaca entre los uniformes abigarrados de la Guardia Suiza y las filas de cardenales en la plaza de San Pedro. Pero las mujeres que trabajan en la administración del gobierno de la Iglesia son cada vez más numerosas. En 2022 representaban el 26,1 por ciento de la población activa, frente a sólo el 19,3 por ciento en 2013, según una investigación de la periodista austríaca Gudrun Sailer, publicada el mes pasado por Vatican News.

El aumento de la presencia de mujeres ha sido alabado en público. Pero una decena de empleadas interrogadas por la agencia AFP lamentaron -bajo condición de anonimato- las actitudes condescendientes y adversas a las que se enfrentan, particularmente entre los clérigos. “Aún queda mucho camino por recorrer”, subrayó una de ellas, que trabaja desde hace 10 años en la Santa Sede.

Otra denunció una actitud globalmente paternalista, con una visión antigua de la “mujer sensible, dulce, que encontramos reflejada en los discursos del Papa”. “A veces tenemos la sensación de ser consideradas como becarias. Son pequeños gestos, una mano en el hombro, una falta de consideración, comentarios casi diarios sobre el físico o la ropa”, añadió.

Otras mujeres, a veces madres, lamentaron ser relegadas a roles secundarios, y denunciaron un mandato implícito de silencio y docilidad. Para aumentar su visibilidad, las mujeres unieron sus fuerzas con la creación en 2016 de la asociación “Donne in Vaticano” [Mujeres en el Vaticano, en italiano].

Sus miembros, unas cien, se reúnen cada mes. “El objetivo es crear una red de intercambio y valorizar el papel de las mujeres”, explicó su presidenta, Margherita Romanelli.

La creación en 2012 del suplemento femenino del Osservatore Romano, el diario oficial del Vaticano, fue el primer paso. Pero no duró mucho. En 2019, su fundadora Lucetta Scaraffia terminó por abandonar el proyecto al denunciar un “clima de desconfianza”. Según ella, las reformas del Papa son esencialmente “cosméticas” y esconden en realidad una “mentalidad machista”, según la cual “las mujeres deber servir sin pedir nada a cambio”.

Scaraffia denunció la “esclavitud moderna” que sufren las religiosas empleadas en el Vaticano y en otros lugares dirigidos por curas, obispos o cardinales, muchas de las cuales deben “cocinar, limpiar y lavar la ropa”.