Una impresionante explosión en Texas provocó la muerte de 18.000 vacas

Una fábrica de lácteos ubicada en Texas sufrió una gran explosión en la última jornada, que provocó la peor tragedia de estas características en la última década. Las llamas alcanzaron a 18.000 vacas que murieron como consecuencia del incendio.

La fábrica afectada, identificada como Suthfork Dairy Farms y ubicada en el condado de Castro, significó el incidente más mortal en al menos diez años, según la ONG Instituto de Bienestar Animal. Además, como consecuencia de la explosión y las llamas, una trabajadora agrícola sufrió heridas graves.

