Tony Blair, junto a Trump en una reunión por Gaza

El ex primer ministro británico Tony Blair y el exasesor estadounidense Jared Kushner participaron en una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la Franja de Gaza.

Durante el encuentro, Blair y Kushner -quienes yerno de Trump- presentaron ideas sobre la posguerra en Gaza y se abordó la posibilidad de aumentar el envío de ayuda al enclave palestino, cuya población está padeciendo una hambruna.

Son pocos los detalles que trascendieron sobre la reunión, revelada por el enviado especial estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, en una entrevista en la cadena Fox News en la que habló de un “plan amplio” para “el día después” en Gaza, en referencia al fin de la guerra. “Ya verán qué robusto y bienintencionado es el plan, y cómo refleja los motivos humanitarios del presidente Trump”, agregó Witkoff.

Por lo que se conoce, Witkoff lleva varios meses tratando un plan posguerra para Gaza con Blair y Kushner, y además hubo contactos entre Blair y el presidente palestino, Mahmoud Abás, y por otro lado, entre Kushner y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Paralelamente a la reunión de Trump, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, tuvo un encuentro en sus oficinas con el canciller israelí, Gideon Sa’ar, en el que Rubio ratificó el “compromiso inquebrantable de EE UU con la seguridad de Israel”.

“El secretario trató temas clave en Gaza, Líbano y Siria”, indicó un portavoz, y agregó que Rubio subrayó la “importancia de contrarrestar la influencia maligna de Irán” y señaló que ambos funcionarios consideraron su cooperación como “vital” para Medio Oriente.

El martes, durante una reunión de gabinete de más de tres horas, Trump señaló que no veía un “final concluyente” para el conflicto entre Israel y Palestina a corto plazo, pese a haber dicho lo contrario un día antes. Fuentes de la Casa Blanca indicaron que Trump “quiere que la guerra termine, y quiere paz y prosperidad para todos en la región”.