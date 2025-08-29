Brasil: golpe al crimen organizado y sus negocios en el sector energético

La Justicia anuló el decreto que llevaba la Zona Roja al Bosque
“Costosa” renovación de vías: comerciantes con la mitad de las ventas
Misterio mortal en el Centro: una víctima y un montón de interrogantes
Covid: el riesgo sigue y buscan revertir la caída de la vacunación
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Caen las proyecciones y crece la preocupación por la falta de ventas
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
La oposición reactivó la comisión $LIBRA, con un “lilito” al mando
Bajan todos los dólares y suben los bonos, las acciones y el riesgo país
El Gobierno presentaría una denuncia: “Milei no debió haber confiado en él”
Feriantes de Parque Saavedra se manifestaron en contra de la reubicación
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La policía brasileña lanzó ayer una megaoperación contra un vasto esquema de lavado de dinero en el que están implicados el crimen organizado y el sector financiero. El objetivo de la operación policial era desmantelar una gigantesca red de fraude y lavado de dinero en el sector de los combustibles, que utilizaba a fintechs y unos 40 fondos de inversión para ocultar activos, según un comunicado de Hacienda. Una fintech es una empresa que combina los términos “finanzas” y “tecnología” para ofrecer servicios financieros utilizando la tecnología de manera más eficiente, accesible y a menor costo que los bancos tradicionales. La red delictiva había creado un entramado que incluía toda la cadena de combustibles, “desde la importación, producción, distribución y comercialización hasta el consumidor final” y “los eslabones finales de ocultación y blindaje del patrimonio vía fintechs y fondos de inversión”. Según la prensa brasileña, se trata del Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor organización criminal del país. La trama habría movido 52.000 millones de reales entre 2020 y 2024 (9.600 millones de dólares) en más de 1.000 puestos de combustibles en todo Brasil. Hacienda indicó que es la “mayor operación contra el crimen organizado de la historia de Brasil en términos de cooperación y amplitud”. Como parte del operativo, se montó un gran despliegue de agentes y patrullas en la avenida Faria Lima de San Pablo, el principal centro financiero del país.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí