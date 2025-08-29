Brasil: golpe al crimen organizado y sus negocios en el sector energético

La policía brasileña lanzó ayer una megaoperación contra un vasto esquema de lavado de dinero en el que están implicados el crimen organizado y el sector financiero. El objetivo de la operación policial era desmantelar una gigantesca red de fraude y lavado de dinero en el sector de los combustibles, que utilizaba a fintechs y unos 40 fondos de inversión para ocultar activos, según un comunicado de Hacienda. Una fintech es una empresa que combina los términos “finanzas” y “tecnología” para ofrecer servicios financieros utilizando la tecnología de manera más eficiente, accesible y a menor costo que los bancos tradicionales. La red delictiva había creado un entramado que incluía toda la cadena de combustibles, “desde la importación, producción, distribución y comercialización hasta el consumidor final” y “los eslabones finales de ocultación y blindaje del patrimonio vía fintechs y fondos de inversión”. Según la prensa brasileña, se trata del Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor organización criminal del país. La trama habría movido 52.000 millones de reales entre 2020 y 2024 (9.600 millones de dólares) en más de 1.000 puestos de combustibles en todo Brasil. Hacienda indicó que es la “mayor operación contra el crimen organizado de la historia de Brasil en términos de cooperación y amplitud”. Como parte del operativo, se montó un gran despliegue de agentes y patrullas en la avenida Faria Lima de San Pablo, el principal centro financiero del país.