La bolsa de Nueva York volvió a cerrar en máximos históricos

La bolsa de Nueva York alcanzó ayer un doble récord, impulsada por la revisión al alza del Producto Bruto Interno (PBI) de Estados Unidos en el segundo trimestre y luego de la publicación de resultados del gigante de los semiconductores Nvidia.

Los índices S&P 500 (+0,32%%) y Dow Jones (+0,16%) batieron récords al cierre, para conseguir respectivamente 6.501,86 puntos y 45.636,90 puntos. El Nasdaq, de importante composición tecnológica, ganó 0,53%, hasta 21.705,16 puntos. Estados Unidos registró un crecimiento de su PBI a una tasa anualizada del 3,3% en el segundo trimestre, según una estimación oficial actualizada, superior a la calculada previamente y a las expectativas del mercado.

La estimación inicial del PBI para el período, publicada a finales de julio, era de 3%. Mientras tanto, los mercados siguen impulsados por la perspectiva de que en su reunión de septiembre la Reserva Federal proceda a un recorte de sus tasas de interés, lo que podría estimular la actividad en la mayor economía del mundo.

En el sector empresarial, los inversores se mostraron tranquilizados por los “buenos” resultados trimestrales de Nvidia, publicados el miércoles. La empresa con la mayor capitalización bursátil del mundo alcanzó ingresos récord de 46.700 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal escalonado, un 56% más interanual, frente a las expectativas del mercado de 46.200 millones de dólares. El grupo con sede en California también registró un beneficio neto récord de 26.400 millones de dólares, un aumento interanual de más de 50%.

Sin embargo, Nvidia cerró en números rojos (-0,82%, hasta los 180,12 dólares). La compañía no pudo vender sus chips H2O en China durante el último trimestre (miniprocesadores menos sofisticados), a pesar de estar diseñados para cumplir con las restricciones de exportación impuestas por el gobierno estadounidense.