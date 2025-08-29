La bolsa de Nueva York volvió a cerrar en máximos históricos

La Justicia anuló el decreto que llevaba la Zona Roja al Bosque
“Costosa” renovación de vías: comerciantes con la mitad de las ventas
Misterio mortal en el Centro: una víctima y un montón de interrogantes
Covid: el riesgo sigue y buscan revertir la caída de la vacunación
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Caen las proyecciones y crece la preocupación por la falta de ventas
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
La oposición reactivó la comisión $LIBRA, con un “lilito” al mando
Bajan todos los dólares y suben los bonos, las acciones y el riesgo país
El Gobierno presentaría una denuncia: “Milei no debió haber confiado en él”
Feriantes de Parque Saavedra se manifestaron en contra de la reubicación
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La bolsa de Nueva York alcanzó ayer un doble récord, impulsada por la revisión al alza del Producto Bruto Interno (PBI) de Estados Unidos en el segundo trimestre y luego de la publicación de resultados del gigante de los semiconductores Nvidia.
Los índices S&P 500 (+0,32%%) y Dow Jones (+0,16%) batieron récords al cierre, para conseguir respectivamente 6.501,86 puntos y 45.636,90 puntos. El Nasdaq, de importante composición tecnológica, ganó 0,53%, hasta 21.705,16 puntos. Estados Unidos registró un crecimiento de su PBI a una tasa anualizada del 3,3% en el segundo trimestre, según una estimación oficial actualizada, superior a la calculada previamente y a las expectativas del mercado.
La estimación inicial del PBI para el período, publicada a finales de julio, era de 3%. Mientras tanto, los mercados siguen impulsados por la perspectiva de que en su reunión de septiembre la Reserva Federal proceda a un recorte de sus tasas de interés, lo que podría estimular la actividad en la mayor economía del mundo.
En el sector empresarial, los inversores se mostraron tranquilizados por los “buenos” resultados trimestrales de Nvidia, publicados el miércoles. La empresa con la mayor capitalización bursátil del mundo alcanzó ingresos récord de 46.700 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal escalonado, un 56% más interanual, frente a las expectativas del mercado de 46.200 millones de dólares. El grupo con sede en California también registró un beneficio neto récord de 26.400 millones de dólares, un aumento interanual de más de 50%.
Sin embargo, Nvidia cerró en números rojos (-0,82%, hasta los 180,12 dólares). La compañía no pudo vender sus chips H2O en China durante el último trimestre (miniprocesadores menos sofisticados), a pesar de estar diseñados para cumplir con las restricciones de exportación impuestas por el gobierno estadounidense.
LE PUEDE INTERESAR
Una directiva de la Fed demandó a Trump
LE PUEDE INTERESAR
Gran ofensiva de Moscú en el corazón de Kiev
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí