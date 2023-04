Lisandro Martínez tras confirmarse su lesión: "Sé que dentro de muy poco estaré de vuelta para ir por más"

El defensor argentino Lisandro Martínez, jugador de Manchester United y campeón del mundo en Qatar 2022, agradeció las muestras de apoyo que recibió luego de su lesión y aseguró: "Dentro de muy poco estaré de vuelta para ir por más". El joven de 25 años sufrió la fractura en un metatarsiano de su pie derecho en el encuentro del United frente a Sevilla por la Europa League, según el parte médico del club, y se perderá el resto de la temporada.



La imagen de sus compatriotas Marcos Acuña y Gonzalo Montiel sacándolo de la cancha porque no podía pisar, recorrió el mundo. Fue en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League, que finalizó 2-2.



"No es la manera que imaginé que terminaría esta temporada que venía siendo tan especial, pero a veces se presentan obstáculos en el camino que hay que superar para hacernos más fuertes y aprender de ellos", escribió Martínez en sus redes sociales.



"Sé que dentro de muy poco estaré de vuelta para ir por más, mientras tanto seguiré apoyando a mis compañeros para lograr los objetivos! Es increíble la cantidad de mensajes y el cariño que estoy recibiendo, me dan fuerzas y ánimo en este momento. Gracias desde el corazón a todos. Hermanos Marcos Acuña y Gonzalo Montiel", cerró uno de los integrantes de la "Scaloneta".

