El duro mensaje en redes de la ex novia de Agustín, el platense que estuvo en GH: ¿Sabés lo que es la gratitud?

Agustín Guardis participó de la edición 2022-2023 del reality mas famoso del mundo: Gran Hermano. Durante su estadía allí, el platense habló muy poco de lo que pasaba con su vida afuera, pero muchos detalles se están conociendo en las últimas horas.

Por lo pronto, una ex novia salió a destrozarlo por las redes sociales. En un tuit largo, le dedicó unas palabras a quien ahora, es una persona muy reconocida por el público, tanto en la calle, como en los boliches y demás.

En el comienzo de su descargo, remarcó: "Cada vez que te dedico un tuit largo, sabé que fue por algo que me dolió. Vos me conocés muy bien, Agustín, y sabés que yo mientras estabas adentro te elevé como hombre y como persona mientras te mandabas tus cagadas".

A su vez, siguió disparando con munición gruesa: "Te ayudé a que te reconocieran como la 'frodoneta'. Coscu (un influencer), creyó en mis palabras que sin esas no te hubiera apoyado. No lo hago por soberbia, sino por tu falta de gratitud".

Entre otras tantas cuestiones, manifestó: "Sé que tanto vos como tu séquito me tienen censurada, pero de ahí a burlarse de mí no está bueno. ¿Le contaste toda la historia o solo te callaste lo que no te beneficiaba? ¿Sabés lo que es la gratitud? No es una remera, es respetar a la persona que te bancó y dio la cara para que seas quién sos hoy y no sólo ahora sino cuando no eras nadie".