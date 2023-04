Conmoción por el arma: el chico dice que la llevó al aula en broma

Tras la conmoción que generó en la comunidad educativa de la Primaria Nº 55 “Juan Vucetich” la denuncia sobre un chico armado en clases, el viernes pasado, con la vuelta de las actividades, ayer, las autoridades educativas buscaron llevar calma en un escenario con muestras de inquietud y hasta temor entre los padres, indicando que el chico solo intentó hacer una broma y no agredió a la docente de su curso de un culatazo, como se indicaba en las últimas horas.

El caso trascendió el sábado a través de planteos que recogió este diario sobre un incidente que se produjo en la mañana del viernes. Se indicó que un nene de 11 años había llevado una pistola de aire comprimido a clases y en medio de una escaramuza, con compañeros alterados por esa aparición intimidante, le había dado un culatazo a la docente.

Ayer, un grupo de madres y padres se presentó por la mañana y pidió explicaciones sobre la versión que se reforzó con videos de teléfono celular en las que el chico señalado avisaba que estaba yendo a clases armado. Además, se expresaba con tono amenazante hacia alguien que podría se un compañero y la docente de ambos: “Sabés cómo la llevo a la escuela y le meto un tiro a la profe acá... Escuchá”, decía en uno de los videos que circuló en los teléfonos de chicos y familiares.

Según le contaron a este diario en la puerta de la escuela, la inquietud llegó a tal punto que algunas familias no mandaron a clases a algunos chicos ayer.

En esas horas, las autoridades leyeron en la puerta un comunicado que también se difundió desde la Dirección General de Cultura y Educación. Se afirma que trabajarán junto a la familia y a profesionales del equipo de orientación escolar.

Según la exposición oficial, el viernes pasada, “la maestra de matemática de sexto grado notó un movimiento entre los alumnos en el fondo del salón y al acercarse observa que uno de ellos tenía un arma apoyada en sus piernas. Conversa con el mismo afuera del salón, quien entrega el objeto sin ningún tipo de objeción. El niño cuenta que la trajo de la casa de su padre para hacer una broma. En el marco de lo actuado no existen amenazas ni golpes hacia la maestra ni a sus compañeros/as”, se afirmó.

A partir de eso, “se procede a llamar a la familia y se le informa a la mamá que desde la escuela se aplica el protocolo de intervención de situaciones de conflictos en el espacio escolar y que se trabajará el mismo en el marco de los Acuerdos Institucionales de Convivencia. Se pide colaboración y compromiso desde la familia para reflexionar con el niño sobre lo sucedido y mantener una mirada atenta para evitar situaciones que lo pongan en riesgo a él y a otras/os”, se indicó.

Junto con esas medidas, se indicó que la escuela hizo la denuncia en la comisaría y el personal de la fuerza se la llevó. Se apuntó que en esa primera vista, los policías expresaron que se trata de un “arma no letal”.

La misma versión, en relación al arma, recogió este diario el fin de semana de una fuente policial: que se trata de una pistola de aire comprimido, cuyo poder está lejos del que pueden tener las armas de fuego (se carga con balines de plomo).

Las autoridades educativas añadieron que se citó a la madre del nene y se propició “un momento de escucha e intercambio”.

La actuación seguirá con el niño y su familia, “articulando con el Servicio Local y con los demás Organismos y Organizaciones que conforman el Sistema de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de diseñar estrategias conjuntas de restitución integral de los derechos de los/as alumnos/as”, se detalló.

Ante el cuadro y la difusión del caso, ayer estuvieron en la escuela las autoridades de la Región y un equipo interdisciplinario de psicología “para desarrollar un abordaje integral y situado a la presente situación de conflicto”.

CONMOCIÓN EN LA COMUNIDAD

Desde las 8, directivos de la escuela y la cartera educativa mantuvieron encuentros con madres y padres de estudiantes de sexto grado, y una vez finalizada les aseguraron que recibirán a los representantes de los demás cursos. Lo cierto es que se pudo saber que fueron varios los padres que exigieron respuestas a las autoridades de la escuela esta mañana: “Tenemos miedo que ocurra algo peor”, le dijo una mamá a este diario.

“Nos dijeron que nos quedemos tranquilos porque ellos van a hacer lo mejor posible”, comentó otra madre después de entrevistarse con la directiva de la institución y concluyó que en algunas familias no se sienten tranquilos. “No es justo que debamos dejar a nuestro hijos acá y no estar seguros de que no vuelva a pasar algo así”.

La mujer también contó que existen dos versiones sobre lo sucedido en la escuela: “La de los padres y chicos, que es que él los amenazó, golpeó y salió al patio, y la de los maestros que es que no pasó nada, que la maestra vio que tenía el arma y actuaron como tenían que actuar”. Respecto de la primera versión, hubo una alumna de sexto grado que le contó a la madre que el menor “le gatilló en la cintura, pero acá desmienten esa versión”.