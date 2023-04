Alberto: "No está en mis planes terminar con el kirchnerismo, porque soy kirchnerista"

Este domingo, Alberto Fernández habló de las conversaciones que mantuvo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y de la interna del Frente de Todos de cara a las elecciones de este año. En una entrevista brindada a Tomas Rebord , el Presidente destacó la reunión con su par estadounidense donde aseguró que fue "diferente a la que tuvo con otros gobiernos".

Alberto Fernández, habló sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la situación judicial que atraviesa en la actualidad: "Yo lo que quiero que la gente entienda no es el resultado de la proscripción de Cristina, es la condena sobre una persona inocente, eso es lo que, como gente de derecho, lo que más nos debe indignar". Además, recordó la situación similar que vivió con el actual presidente de Brasil, Lula da Silva, cuando fue a verlo durante su estadía en prisión. "Lo más importante ahora es hablar de la inocencia de Cristina”, indicó y agregó: "Lo último que haría es descalificarla, es una dirigente política de envergadura y además creo que es injustamente condenada".

Sobre la visita a Estados Unidos, el mandatario afirmó sobre su encuentro con Biden: "Él sabe perfectamente las similitudes entre Macri y Trump, el vínculo que tuvieron y que tienen. Yo creo que entiende perfectamente que la deuda que tiene la Argentina fue una decisión de Trump para favorecer a su amigo Macri”, y confirmó que ambos acordaron que el préstamo otorgado "era impagable". También, destacó que con Biden "se rieron" de Trump porque comparte una mala opinión del expresidente.

Asimismo, sobre la reunión, agregó: “fue una muy buena reunión" y contó que Biden delegó una serie de instrucciones a su equipo para que se encarguen de los asuntos que le había planteado.

Sobre la reunión con Macri en 2019 luego de haber triunfado en las elecciones, rememoró que el expresidente le recomendó tomarse un descanso cada dos semanas porque "era una trituradora". "Yo lo escuché y le dije ‘miré, yo sé de qué se trata esto, estuve cuatro años en el despacho de ahí al lado (por la oficina del jefe de Gabinete), y tomarse un descanso cada dos semanas, la verdad es difícil. Esto es 24 por 24", concluyó.

"Voy a terminar mi mandato con la tranquilidad de haber dejado todo de mí y de haberme llevado solamente el honor de haber sido el Presidente de los argentinos. Yo tengo un cariño enorme por este Pueblo", aseguró el mandatario. También, destacó su interés de ponerle un punto final al personalismo existente tras la muerte de Juan Domingo Perón.

"Si hay algo que no está en mis planes es terminar con el kirchnerismo, porque soy kirchnerista, sería tirarme un tiro en la cabeza. Mi objetivo es mejorar lo que somos, terminar los personalismos. No podemos estar toda la vida dependiendo de la decisión de uno, no podemos y no debemos permitir que eso pase”, confesó el Presidente.

Durante la entrevista, Alberto aseguró: "El Frente de Todos es un frente de todos, no es mío. Si yo hubiera traicionado a todos los compañeros que eran parte de un frente… y por eso preservé ese frente. Era más importante el frente, la unidad, y ¿de qué me servía a mí un gesto de unidad para humillar a otro? Y menos creo que la política sea eso. Entre compañeros nos sentamos, discutimos, debatimos y hay uno que tiene la decisión, y ahora soy yo ese. Yo fundé el kirchnerismo, yo lo acompañaba a Néstor Kirchner y mis compañeros se reían, creyendo que era un delirio".