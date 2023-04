Remes Lenicov le dice “no” a una eventual dolarización en el país

Jorge Remes Lenicov, el ex ministro de Economía de la Nación que hizo el "trabajo sucio" que permitió después el desarrollo de las medidas que tomó Roberto Lavagna, afirmó que adoptar un régimen de dolarización no solucionaría los agudos problemas que tiene economía argentina.

Remes Lenicov, que tuvo a su cargo el ministerio en el inicio de Eduardo Duhalde entre enero y abril del 2002, hasta ser reemplazado por Roberto Lavagna, dijo que "un país que necesita desarrollarse tiene que tener el comando de la mayor cantidad de instrumentos de política posible y si uno dolariza y pierde la política monetaria y la política cambiaria queda a expensas de cómo funciona el dólar, que a su vez depende de la productividad de Estados Unidos y de las decisiones geopolíticas que toma". Y agregó: "Por otra parte, para hacerlo se necesitaría financiamiento de 40 a 50 mil millones de dólares, algo que no existe. Además, dolarizar no resuelve los problemas de la economía; ni el déficit fiscal ni la situación real por la cual atraviesan ni las familias ni las empresas. En un punto ese planteo de dolarizar me molesta un poco porque se cree que muchos problemas complejos los resuelven con una medida y eso pareciera ser que es mágico. Pero en la economía no hay magia: a los temas complejos le caben propuestas que son complejas”.

Cabe recordar que Remes Lenicov, tiempo atrás, recordó cómo hizo Juan Domingo Perón para intentar hacer crecer el país, haciendo hincapié en el Plan Quinquenal. "Perón, entre 1946 y 1948 había impulsado el crecimiento económico y aumentando el salario real. Pero esa política no se pudo sostener entre 1949 y 1951, por la reversión de los precios internacionales, la sequía y el bajo nivel de ahorro e inversión. Fueron años de caída del PIB y del salario real, alta inflación y aumento de los déficits gemelos (fiscal y externo)", comentó.

Por su parte, el diputado nacional de Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, opinó en la misma línea, al rechazar la posibilidad de dolarizar la economía argentina y dijo que la gente está “muy lastimada” de experimentos raros. Sostuvo que la inflación puede llegar al 10% mensual, que la disparada del dólar responde a la suba de los precios en general. “Creo que la sociedad argentina no da más de experimentos raros con los controles de precios, un dólar soja 1, 2 o 3 o de saltos al vacío”. Además, destacó que tener una moneda propia es un acto de soberanía y que es algo que tienen más del 90% de los países.