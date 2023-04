La pelea por la sucesión porteña mantiene abierta la dura interna del PRO

La interna del PRO en la Ciudad de Buenos Aires por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta se intensifica, y mientras la precandidata presidencial Patricia Bullrich reiteró su respaldo al ministro de gobierno del distrito, Jorge Macri, el titular del Ejecutivo capitalino refuerza el equipo de campaña de Fernán Quirós, quien tiene a su cargo la cartera de Salud.

La titular del PRO y precandidata presidencial del espacio, Patricia Bullrich, afirmó ayer que su candidato en la contienda porteña es “definitivamente” Jorge Macri.

“Jorge Macri es mi candidato a jefe de Gobierno, definitivamente. Él ahora tiene que tomar la decisión de serlo. Ricardo López Murphy (diputado nacional por Republicanos Unidos) también se lanzó en la Ciudad, y juntos estamos trabajando para las elecciones presidenciales. Siempre voy a elegir a un postulante del PRO porque es mi partido”, señaló Bullrich.

De esta forma, la precandidata presidencial se inclinó por Jorge Macri -ministro de Gobierno porteño y primo del expresidente Mauricio Macri- en la carrera para alcanzar la titularidad del Ejecutivo capitalino, en la cual también están anotados por el PRO la titular de la cartera de Educación del distrito, Soledad Acuña, y su par de Salud, Fernán Quirós.

La disputa porteña generó una crisis dentro del PRO luego de la decisión de Rodríguez Larreta de que los porteños voten en las categorías municipales con boleta única electrónica.

Para los principales referentes del PRO, entre ellos Mauricio Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, la determinación de Larreta juega a favor del candidato del radicalismo en el distrito, el senador nacional Martín Lousteau, quien así se vería beneficiado por la llamada “elección concurrente”.

Ayer Larreta se mostró junto a Jorge Macri en un acto y reiteró que es favorable a que el PRO tenga un solo candidato para enfrentar a Lousteau en las PASO de la Ciudad.

“Tenemos que trabajar desde el PRO para tener un sólo candidato a jefe de Gobierno en la Ciudad”, expresó el alcalde porteño.

Larreta evita decir públicamente a quién respalda, aunque en las últimas horas sumó a gente de su entorno a la campaña de Fernán Quirós.

Entre otros, integra esta mesa chica de asesores de Quirós, Álvaro González, ex legislador porteño y hombre de confianza de Larreta.

Fuentes cercanas al alcalde porteño afirmaron que Quirós incrementará en los próximos días su presencia mediática y hará diversos anuncios vinculados con su candidatura.

Esto indica una postura que dista mucho de quienes apostaban a que el médico y ministro de Salud porteño se bajara en forma inminente de su postulación.

Cerca de Larreta creen, tal como lo dijo ayer el propio Jefe de Gobierno, que debe llegar a las PASO un solo postulante del PRO, aunque agregan que si se consolidan hasta último momento candidatos fuertes, esto favorece al espacio.

Jorge Macri, en tanto, aseguró que no le molestaría ir a internas con otro candidato del partido amarillo.

“Yo soy candidato, nunca dejé de ser candidato y voy a ser candidato. Voy a ser candidato y además con el sistema actual que se ha aprobado de boleta única electrónica, estoy absolutamente cómodo”, expresó el ministro de Gobierno porteño anoche, en declaraciones televisivas.

“No hace falta (que se bajen Acuña y Quirós). Vamos a la cancha, todos a la cancha”, desafió Jorge Macri y consideró que no le corresponde a él “decir quién se tiene que bajar o subir”.

“Si son más no me preocupa, porque confío en el ciudadano, en su capacidad de votar, no me molesta”, argumentó.

“Estoy convencido que le gano con la gente a Lousteau, y con este sistema electoral más tranquilo todavía”, remató el postulante a Jefe de Gobierno.

Con este panorama, y a pesar de las declaraciones públicas de varios dirigentes de que el PRO presentará un solo candidato a Jefe de Gobierno, hoy el escenario está abierto, y algunos sectores analizan la hipótesis de que a las PASO lleguen por lo menos dos candidatos de esa agrupación política.

La disputa en el PRO es entre Jorge Macri y el ministro de Salud, Fernán Quirós