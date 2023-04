Los senegaleses se van: en 3 años la colectividad se redujo a la mitad

En las calles de la Ciudad ya era costumbre ver a los senegaleses. En casos, con puestos de venta ilegal y más adelante, atendiendo locales de artículos varios. Sin embargo, desde fin de año ese fenómeno inmigratorio que sorprendió a los platenses allá por el 2012, está disolviéndose. Ya no se los ve como antes, y es que esta comunidad africana está dejando el país en busca de mejores oportunidades económicas. Los datos indican que la mitad de estos ciudadanos africanos que vivía en La Plata ya se fue. Sí, no sólo los argentinos van a otros continentes con el objetivo de que el trabajo rinda más.

“Está complicado para todos, acá estamos mejor que en Senegal, no nos podemos quejar porque tenemos para comer y mandamos dinero, pero muchos se fueron porque la cotización del dólar no les sirve para lo que necesitan hacer”, cuenta un comerciante senegalés de diagonal 80 que maneja un local de indumentaria que prefirió no dar su nombre.

“Se están yendo todos estos chicos, es la crisis”, agrega su empleada y el comerciante aclara que algunos, como él, “nos quedamos porque formamos familia y a mis hijos les gusta estar acá. A mi también”.

La inmigración senegalesa comenzó lentamente en Argentina en 2004 y en 2012 se conformó un núcleo más importante. Es costumbre en ese país del occidente africano que los jóvenes viajen por el mundo para trabajar y enviar dinero a sus familias, dadas las malas condiciones de vida que allí tienen. Y por el vínculo que mantienen con su religión, el Islam, se manejan de forma comunitaria, buscando asilo, apoyo y ayuda de sus compatriotas en cada lugar al que van.

Por eso, ahora también migran nuevamente de manera conjunta. En 2020, en el marco de una mesa de diálogo que se hizo entre dependencias municipales, provinciales y nacionales, la Defensoría del Pueblo realizó un censo para, además de saber cuántos senegaleses había en la Ciudad, desplegar distintas estrategias de protección y promoción de derechos humanos.

En ese momento, se registraron 230 ciudadanos, de los cuáles sólo 4 eran mujeres. Hoy, según la misma comunidad, en La Plata quedan alrededor de 140 senegaleses, por ahora.

Por la falta de acceso al DNI argentino la mayoría trabaja con la venta ambulante ilegal, aunque en 2022 la Dirección Nacional de Migraciones otorgó la residencia permanente a todos los senegaleses que estaban en el país, permitiendo que accedan a empleos registrados que colaboren con su integración social.

“La situación del país los expulsa, ellos vienen a buscar el mango para mandar a sus familias y con la inflación del último año se les hace casi imposible eso. Es la tendencia, se van. Y muchos lo hacen caminando. Parece loco para nosotros, pero para ellos es normal emprender sus viajes de esa forma. La mayoría se va así hasta Estados Unidos, entran como pueden, y algunos ya están trabajando allá por lo que sé. Otros viajan a Europa porque ya vivieron ahí antes de venir al país”, explica Ignacio Amiconi, un fotógrafo platense cercano a la comunidad que refleja la vida de los senegaleses en la Ciudad.

“Están muy bien formados, la mayoría hablan como cinco idiomas y saben de construcción, soldadura, había uno de los chicos que es profesor de historia”, describe Amiconi sobre sus amigos.

Entre los comerciantes del Centro se ve el éxodo y un reemplazo veloz en los puestos de las veredas. “Sus lugares fueron ocupados por otros, argentinos o no. Sigue siendo venta ilegal que nos perjudica porque pagamos alquileres e impuestos y ellos no”, le dijo a este diario un referente del área.