“Valeria Lynch es una madre de marketing”, aseguró Cau Bornes, lapidario

“Es una madre de marketing”: la tremenda frase la mandó Cau Bornes sobre su ex pareja, Valeria Lynch, que habría echado a la hija del brasileño, Tais, de su casa.

La versión de la expulsión de Tais llamó la atención, porque, como le dijo Adrián Pallares a Bornes en “Socios del Espectáculo”, “lo que nosotros supimos siempre y Valeria decía era el amor que ella tenía por Tais, que era su madre, que la tenía desde los cinco años”. El periodista le preguntó entonces a Cau “¿qué pasó?” para que Tais haya dejado el hogar, tras versiones que señalaban a la actual pareja de Lynch, Mariano Martínez, como el culpable.

Pero Bornes fue contundente: “Mariano Martínez no es nada. Si ve la publicidad que tienen ellos de su show el está ‘acocarado’ (agachado) y ella por arriba. Ahí la que manda es ella”, tiró, y contó que Valeria echó a Tais “hace un año y medio atrás” a raíz de un conflicto en la pandemia.

“La echó porque parece que Mariano tenía COVID, estaba en la casa y Tais le dijo: ‘Mariano, ponete el barbijo’. ‘No, no me lo voy a poner’, dijo él. Y Valeria salió entonces y le dijo: ‘Nena, si querés andate’. Y la nena me dijo: ‘Papá’ (voz de llanto) y le digo: ‘Vení conmigo’. Ahí la que manda es ella”, relató Bornes.

Al parecer, Lynch además no la dejó a Tais sacar sus cosas y hasta la bloqueó del teléfono. “La bloqueó en el teléfono y llorando me dijo: ‘Papá, tuve una madre con cinco años y con 20 años me bloquea’. Entonces, yo les digo: ‘Es mamá de marketing’”.

“Ustedes son la prueba: ‘Es mi hija, es mi hija’”, siguió Bornes, en referencia a lo que decía Valeria Lynch. “Nada peor en la vida que engañar el corazón de una chica lastimada”.

Tais es hija de Tamara Castro, que murió en 2006 en un accidente automovilístico dejando a la niña, que por entonces tenía apenas 5 años de edad, huérfana de madre. Y la intérprete de “Señor Amante”, por entonces casada con su padre, se encargó de ocupar con creces ese lugar.

“Tengo una palabra de agradecimiento cuando Tais a los cinco años le dijo: ‘Cuando seas la esposa de mi papá, ¿querés ser mi mamá?’. Valeria se arrodilló y le dijo: ‘Vos sos la hija que yo esperaba, porque tengo a Federico y Santiago’. Eso lo tengo que agradecer pero los límites los ponía yo”, relató Bornes, separado escandalosamente de Lynch en 2019.

Claramente aprovechando el micrófono para ventilar miserias, Bornes dijo que él amó a Lynch “profundamente, pero ella ama por intereses”. Y, ya que estaba, contó que Valeria no quería que La Princesita fuera parte del show “Las Elegidas”, que se presentó en el Teatro Colón, por motivos... fuertes. “Yo le dije a fulano de tal que yo con una bailantera no iba a cantar en el Colón”, reprodujo el brasileño las supuestas declaraciones de Valeria contra la Princesita. Picante.