Dólar MEP: qué es, y cómo y quiénes pueden comprarlo para usarlo como refugio de los ahorros

La disparada del dólar blue y el casi nulo acceso al dólar ahorro, todo en medio de un proceso inflacionario que erosiona los salarios, el poder adquisitivo y los posibles ahorros, hacen que quienes tengan un "resto" deban ingeniárselas para no perder en esa carrera ante un competidor superior.

Una de las opciones se enmarca en los denominados dólares financieros y es el dólar Bolsa o MEP, el cual se puede adquirir de manera legal, sin topes y a una mejor cotización que el blue.

La operatoria no es complicada y se realiza íntegramente por Internet. Es importante remarcar que se debe poder declarar el origen de los fondos a utilizar para poder recurrir a este recurso a través del Mercado de Capitales.

Concretamente, ¿qué es el dólar Mercado Electrónico de Pagos (MEP)? Es la adquisición de este dólar por intermedio de bonos en pesos que luego serán vendidos en dólares.

Tiene una serie de ventajas, como el hecho de no tener que andar desplazándose con el dinero físico, además de no tener un tope. Además, recientemente modificaron el "parking", que es el tiempo mínimo que los títulos se deben tener en cartera antes de desprenderse de ellos, que ahora es de tan sólo un día hábil, lo cual lo hace más atractivo para los ahorristas.

¿Cómo comprar dólar MEP?

- Para comenzar, se tiene que contar con una caja de ahorro en dólares en un banco comercial, ya que allí serán transferidas las divisas una vez finalizada la compra.

- Luego será necesario abrir una cuenta comitente en una sociedad de Bolsa, que será hacia donde se girará el dinero del interesado.

- Una vez que el dinero esté acreditado, se procede a la compra on line de un bono en pesos y por contado inmediato, lo cual permitirá desprenderse del mismo en forma rápida y en dólares. Lo importante es que la operatoria se puede hacer con cualquier bono en dólares que cotiza en ambas monedas en la Bolsa.

- Hecha la compra, se acreditarán en la cuenta del agente de Bolsa los dólares que luego se girarán a la caja de ahorros del interesado, quien quedará habilitado a extraer los billetes por ventanilla.

De esa manera, se habrá hecho de dólares de manera legal, sin tope y a un precio sensiblemente inferior al blue y sin restricciones con relación al ahorro.

¿Quiénes pueden comprar dólar MEP?

Atención que existe una serie de restricciones, algunas en común con el dólar "ahorro".

No podrán adquirirlo quienes no hayan comprado "dólar solidario" durante los últimos 90 días y se comprometan a no hacerlo en los 90 días siguientes.

No haber cobrado un sueldo de una empresa que se haya beneficiado del programa ATP.

No tener tarjetas de crédito o préstamos en pesos que hubieran sido refinanciados en el marco de las medidas adoptadas por el Banco Central durante la pandemia.

No haber refinanciado los consumos con tarjeta de crédito a 12 meses.

No haberse beneficiado del congelamiento de las cuotas hipotecarias en UVAs hasta julio de 2022.

No tener el subsidio a las tarifas de luz, gas o agua que el Gobierno implementó a fines del año pasado.

No se puede ser beneficiario de AUH o planes sociales.

Quienes no hubieran declarado sus ingresos.