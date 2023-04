Cristina, en La Plata, en busca de “ordenar” oferta electoral del FdT

En medio de la incertidumbre en el oficialismo por la crisis económica-financiera y la falta de una estrategia electoral común, Cristina reaparece en La Plata para, según los anuncios, la presentación de la “Escuela Justicialista Néstor Kirchner” pero con el objetivo de cerrar filas en un armado político que le garantice su alianza con Sergio Massa y los intendentes de la Provincia, pero tomando más distancia del presidente, Alberto Fernández, rumbo a los próximos comicios.

Pese a la fecha elegida, que coincide con los 20 años de la elección presidencial que terminó depositando a Néstor Kirchner en la Casa Rosada, no hay mayores expectativas en que la Vicepresidenta anuncie este jueves una eventual candidatura para los próximos comicios. Mientras en el entorno de la exmandataria hay quienes estimulan el perimido operativo clamor “Cristina 2023”, otros dirigentes optan por respetar su aparente de decisión de “no ser candidata a nada” tal como había señalado en diciembre pasado al anoticiarse de la condena por administración fraudulenta que le fijó la Justicia en la denominada causa Vialidad.

A casi una semana del anuncio de Alberto Fernández de bajar su intento de reelección, no hubo ningún acercamiento con el kirchnerismo. De hecho, se espera que hoy no haya ningún dirigente cercano al jefe de Estado en el Teatro Argentino donde se espera que, desde las 18, comience la “clase magistral” del titular del Senado.

La misma tendrá el título: “La Argentina circular: El FMI y su histórica receta de inflación y recesión. Fragmentación social y concentración económica”.

Mientras el gobierno gestiona que ese organismo le adelante los dólares imprescindibles para evitar que la crisis económica se profundice. Es probable que retome algunos tópicos que había tratado durante su discurso en la Universidad de Río Negro hace poco más de un mes; el más importante fue adjudicarle la responsabilldad del récord inflacionario del 105% internaual al acuerdo con el Fondo que suscribió el Gobierno en enero de 2022.

De alguna forma, este “relato” le servirá para enarbolar la estrategia de diferenciarse de la administración nacional conducida por el presidente Alberto Fernandez a quien ella postuló.

Pero una nueva embestida contra el organismo de crédito multilateral sí resultaría incómoda para su alianza táctica con Massa, que justamente hoy enviará a parte de su equipo, como el viceministro Gabriel Rubinstein, a una repentina reunión con los burócratas de Washington. Es que, impulsado por la falta de dólares hasta para importar suministros imprescindibles para la industria nacional y la “corrida” cambiaria, el titular del Palacio de Hacienda busca rediscutir el entendimiento con el Fondo, una vez mas.

Pese al enojo de algunos dirigentes cercanos como Juan Grabois, Cristina mantiene su vínculo con el líder del Frente Renovador por el temor a que la crisis escale y hasta lo mantiene como uno de los potenciales presidenciables.

El devenir de la crisis, con todo, podría constituir un limitante a esta estrategia. En el entorno de la Vice no descartan que Axel Kicillof pueda pasar a la “órbita nacional” y se postule a la presidencia. Repiten que es el dirigente que mejor “tracciona los votos de Cristina” y que el oficialismo debe garantizarse un piso de votos a nivel nacional para no perder la Provincia. “Con una diferencia mayor al 6% con la boleta nacional no hay forma de ganar la gobernación”, explicó un intendente del GBA consultado.

En principio, el acto de hoy en el Teatro Argentino no sería una continuación del plenario de la “esperanza” que tuvo lugar el 17 de noviembre pasado en el Estadio Unico que, en los hechos, dio inicio al operativo clamor para que Cristina se postule a la presidencia. En aquel entonces la exmandataria se centraba en las conquistas de la “Década Ganada” para pronosticar un futuro mejor. Hoy todo es incertidumbre en el oficialismo, mientras la oposición parece dedicar sus energías en la elección de los candidatos para la Presidencia de la República, gobernadores, en muchas provincias e intendentes.

Mientras, en medio de la tensión cambiaria, el Presidente decidió no participar ayer en un acto en el Conurbano. Por lo pronto, hoy no estará en La Plata y tampoco se esperan muchos funcionarios “albertistas”.

