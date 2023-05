"Chirola" Romero espera por la recuperación de Lescano y Morales para armar el once titular contra Lanús

Sebastián Romero, de cara al próximo encuentro ante Lanús, sabrá no podrá contar con Ignacio Miramón, ya que se encuentra afectado al seleccionado Sub 20, y Agustín Bolívar sería el principal candidato para reemplazarlo. Asimismo, se mantiene la esperanza del regreso al once titular de Leonardo Morales, que sufrió una lesión ante Independiente Santa Fe y se lo esperará hasta último momento.

El próximo lunes recibirá al Granate por la 16ª fecha de la Liga Profesional con el objetivo de seguir por la senda de la victoria. Otra duda en el equipo es la presencia de Matías Melluso, quien sufrió la dolorosa pérdida de su madre y no se entrenó. Dependerá de su estado anímico y sus ganas para estar el lunes.

Asimismo, como se destacó anteriormente, Alan Lescano parecería haber dejado atrás aquella lesión muscular en su aductor y podría llegar en condiciones para recibir a los dirigidos por Frank Darío Kudelka.

El volante, de los mejores jugadores del equipo de Chirola en lo que va del torneo, sorprendió en la práctica de ayer al no evidenciar dolor alguno, por lo que será exigido para ver si puede estar presente frente a Lanús en el Bosque.

El plantel continuará con los entrenamientos mañana y al ser una semana larga, la idea es no apurar a los jugadores y aguardar hasta último momento.